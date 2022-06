Elisabetta Gregoraci dècolletè dai mille battiti. E quella dolce compagnia con LEI? “Non vedo l’ora…” – FOTO

Elisabetta Gregoraci illumina la giornata dei fan con una serie di scatti mozzafiato e in dolce compagnia dell’unico vero amore della sua vita.

La showgirl, ex conduttrice di “Made in Sud” ed ex gieffina del Grande Fratello Vip ha sorpreso tutti gli appassionati con una serie di scatti davvero significativi, su Instagram.

Elisabetta Gregoraci non poteva chiedere di meglio da questa splendida giornata, l’ennesima travolta dal caldo e dalle roventi temperature.

La scelta per il nuovo inizio della settimana è ricaduta tra le spiagge limpide del “Twiga Beach”, una delle strutture più a cuore per Elisabetta, vuoi per gli ottimi servizi che offre, vuoi per la sana tranquillità del posto.

Per la compagna di Flavio Briatore si tratta di uno dei primi momenti di relax che le hanno consentito finalmente di staccare la spina dai fitti impegni in agenda.

Durante l’escursione al mare, la Gregoraci non era sola, ma in dolce compagnia di una persona a lei fin troppo cara

Elisabetta Gregoraci, straripante in spiaggia e non solo: la dolce compagnia che le ha cambiato la vita

