Ieri pomeriggio sulla statale Armerina ad Orvieto (Terni) due moto si sono scontrate provocando la morte dei due conducenti di 65 e 81 anni.

È di due morti il bilancio dello schianto avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada statale Armerina nel territorio di Orvieto (Terni). Le due vittime, di 65 ed 81 anni, viaggiavano su due moto, quando all’altezza di una curva i due mezzi sarebbero entrati in collisione ed entrambi sono terminati contro un muro.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per uno dei due centauri, di cui è stato possibile solo constatarne la morte. Il secondo è deceduto, invece, durante il trasporto verso l’ospedale.

Orvieto, scontro tra due moto sulla statale Armerina: morti due centauri di 65 e 81 anni

Due uomini di 65 e 81 anni, di cui non sono state diffuse le generalità, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 5 giugno, sulla statale Armerina ad Orvieto, in provincia di Terni.

Il 65enne e l’81enne, provenienti dalla provincia di Roma, erano insieme ad altri due amici e stavano facendo un giro a bordo delle proprie moto. Secondo quanto appurato, come riporta Terni Today, all’altezza di una curva, una delle vittime avrebbe frenato ed è stato centrato in pieno dal centauro che si trovava dietro alla guida della sua due ruote. Dopo l’impatto, i due si sono poi schiantati contro un muro.

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze, il cui centralino ha inviato sul posto le ambulanze con a bordo il personale medico. I sanitari, una volta arrivati sul luogo dello scontro, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di uno dei due motociclisti, sopraggiunto sul colpo. L’altro, scrive Terni Today, è stato caricato sull’ambulanza ma è morto durante la corsa in ospedale.

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri di Orvieto che stanno provando a risalire alle cause dell’incidente. Pare che alla base vi possa essere un errore di valutazione nell’affrontare la curva da parte del primo centauro.