Nella serata di ieri a Gambolò (Pavia), un uomo di 85 anni ha sparato con un fucile al figlio della sua badante uccidendolo: in corso le indagini dei carabinieri.

Omicidio a Gambolò (Pavia), dove un 85enne ha ucciso con un colpo di fucile il figlio della sua badante, un uomo di 43 anni, all’interno della sua abitazione. In casa si trovava anche la madre della vittima che ha assistito al delitto ed ha subito chiamato le forze dell’ordine.

Per il 43enne inutili tutti i tentativi di soccorso. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno cercando di far luce sul delitto e risalire alle ragioni che abbiano spinto l’anziano ad impugnare l’arma ed uccidere l’uomo.

Gambolò, anziano uccide il figlio della sua badante con un colpo di fucile: indagano i carabinieri

Ha impugnato un fucile ed ha fatto fuoco uccidendo il figlio della sua badante. È accaduto ieri sera, domenica 5 giugno, a Gambolò, comune in provincia di Pavia.

Ad aprire il fuoco un uomo di 85 anni, affetto da problemi di salute per i quali è costretto a muoversi in carrozzina. Secondo quanto ricostruito, come riportano alcune fonti locali e la redazione di Tgcom24, l’anziano mentre si trovava in casa con la sua badante ed il figlio di quest’ultima, un 43enne, avrebbe imbracciato un fucile da caccia, che deteneva regolarmente, ed ha sparato contro l’uomo che si è accasciato al suolo.

La badante, dopo aver assistito alla terribile scena, ha subito dato l’allarme. Presso l’appartamento sono arrivati i carabinieri ed il personale medico del 118. Per il 43enne non c’è stato più nulla da fare. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pavia, per ricostruire con esattezza quanto accaduto all’interno dell’abitazione.

Da quanto appurato sino ad ora, riferisce Tgcom24, pare che le ragioni che avrebbero spinto l’anziano a sparare contro il 43enne siano di poco conto. Circostanza, però, ancora da confermare.