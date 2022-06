Al via le audizioni della nuova edizione di X Factor che per l’occasione torna con un team del tutto inedito. Dalla giuria alla conduttrice, tutte le novità e la sorpresa avvenuta nel corso delle registrazioni

La macchina di X Factor è stata rimessa in moto con le prime audizioni aperte al pubblico registrate nel weekend. La nuova edizione del talent sarà trasmessa in esclusiva su Sky e in chiaro su TV8 in autunno, con un team del tutto inedito.

Una nuova conduttrice e una nuova giuria per un’edizione che mira a risollevare l’attenzione nei confronti del programma. La scelta dei protagonisti pare particolarmente azzeccata, con un pubblico in fermento curioso di vederli all’opera. Tra le novità particolarmente atteso il grande ritorno di Fedez, protagonista nel corso delle prime audizioni di una sorpresa piuttosto speciale.

“Per la prima volta live…”: Fedez sale sul palco di “X Factor” e spiazza il pubblico

Il primo grande cambiamento vede sostituito, dopo una sola edizione, Ludovico Tersigni che non condurrà il talent. Al suo posto Francesca Michielin, artista lanciata proprio da X Factor e che ritorna in una vesta del tutto nuova nel decimo anniversario della sua carriera.

Tre nuovi debutti anche in giuria, formata da Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. A loro si aggiunge Fedez che torna a rivestire i panni di giudice dopo alcuni anni di lontananza dal talent. Proprio lui è stato protagonista di una sorpresa realizzata in occasione delle prime audizioni.

Il giudice è infatti salito sul palco per esibirsi per la prima volta insieme a Tananai e Mara Sattei, ospiti del programma, con il loro nuovo singolo “La Dolce Vita“. Il brano, uscito lo scorso venerdì, ha tutte le potenzialità per trasformarsi in una hit estiva. L’ennesima per Fedez che la scorsa estate, insieme ad Achille Lauro e Mara Maionchi, si è aggiudicato uno dei tormentoni della stagione con “Mille“.

Nonostante il pubblico debba attendere settembre per la messa in onda delle audizioni, l’esibizione del trio è stata interamente condivisa tramite gli account social di X Factor.