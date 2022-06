Jennifer Lopez continua a stupire i fan con uno scatto mozzafiato. Scopre una parte di lei che la rende irresistibile

Accattivante e seducente, le sue forme sono uniche e la sua bellezza è irresistibile. Jennifer Lopez è una delle star di Hollywood da tutti conosciuta per il suo talento che non passa mai inosservato.

All’età di cinquantatré anni è da molte considerata un idolo. Ha da poco rincontrato l’amore della sua vita e questa volta sembra fare sul serio. Ben Affleck è di nuovo il suo fidanzato ed insieme formano una delle coppie più belle del mondo.

Jennifer Lopez, fuori tutto: bomba atomica – FOTO

Seguita da più di duecento milioni di follower, Jennifer Lopez condivide con loro molti scatti mozzafiato che non passano inosservati. L’ultima foto è un concentrato di sensualità: capelli sciolti che le scendono fino all’ombelico e un vestito lungo, il corpetto è di pelle ed ha una scollatura esagerata. La star di Hollywood ha scelto questo look in occasione degli MTV Awards.

Il trucco c’è ma è sobrio ed i fan non possono fare a meno di ammirare la sua bellezza che la rende unica e inimitabile.

“Sei il mio idolo” ha scritto qualcuno sotto al post e poi ancora “La nostra regina”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei semplicemente strepitosa”. E qualche utente non ha resistito ed ha chiesto: “Ma il tuo grande amore dov’è?”.

In effetti, Ben Affleck non è mai presente nelle foto della star, che i due si siano già lasciati e il ritorno di fiamma sia stato soltanto un episodio mediatico?

Non ci sono ulteriori notizie al riguardo, ma secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero fidanzati e la Lopez vorrebbe vivere il sogno delle nozze, invece il suo compagno non avrebbe alcuna fretta.

Venti anni fa la coppia era pronta a sposarsi, ma non arrivò mai all’altare: che succeda la stessa cosa? Non ci resta che seguirli e scoprire più dettagli sulla loro storia d’amore.