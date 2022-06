Pomeriggio 5, tragiche notizie sul noto attore: “purtroppo non si sta riprendendo”

Pomeriggio 5, il figlio di Lando Buzzanca torna a parlare ai microfoni di Barbara D’Urso: il quadro clinico dell’attore sarebbe preoccupante

Continua la diatriba a distanza tra Massimiliano Buzzanca, figlio del celebre attore Lando, e Francesca Della Valle, sua compagna da alcuni anni. La padrona di casa di “Pomeriggio 5”, che si interessa alla vicenda ormai da diversi mesi, offre ad entrambe le parti in causa la possibilità di spiegare la propria versione dei fatti di fronte al pubblico di Canale Cinque.

Se la Della Valle parrebbe essersi chiusa in un rigoroso silenzio, Massimiliano Buzzanca è intervenuto anche quest’oggi, lunedì 6 giugno, ai microfoni del talk della D’Urso. Il figlio dell’attore, nello specifico, non può tollerare l’accusa che da mesi la compagna di suo padre gli rivolge, e cioè quella di tener segregato Lando all’interno di una RSA.

Quest’oggi, durante la puntata di “Pomeriggio 5”, sono emersi ulteriori, sconvolgenti retroscena in merito alle condizioni di salute dell’attore. Il figlio Massimiliano, nell’aggiornare la conduttrice, è parso in uno stato di evidente difficoltà. Nel giro di pochi minuti, tutti gli ospiti della D’Urso si sono stretti attorno a lui.

Pomeriggio 5, parla il figlio dell’attore Lando Buzzanca: “purtroppo non si sta riprendendo”

Nello studio di “Pomeriggio 5”, ormai da diversi mesi, non si fa che parlare del caso che vede coinvolto il celebre attore Lando Buzzanca. Tra il figlio Massimiliano e la compagna Francesca Della Valle, nello specifico, è in corso una diatriba che sembra destinata a non avere fine.

Mentre la donna sostiene che la famiglia di Lando lo tenga rinchiuso in una RSA contro la sua volontà, Massimiliano continua a ribadire l’infondatezza delle accuse di Francesca. Quest’ultima, a detta dell’uomo, avrebbe tentato più volte di circuire il padre, obbligandolo a firmare l’atto attraverso cui la coppia annunciava il matrimonio.

Una firma che le indagini, tuttora in corso, hanno riscontrato come fasulla. In aggiunta, come Massimiliano non ha mancato di ricordare ai microfoni di “Pomeriggio 5”, Lando non sarebbe nelle condizioni di poter tornare a casa.

“Solo nella struttura in cui si trova può ricevere tutto il supporto necessario” ha spiegato il figlio dell’attore, che sembrerebbe davvero preoccupato per lo stato di salute di Buzzanca. A detta di Massimiliano, infatti, le condizioni di Lando non sarebbero affatto migliorate nel corso di questi ultimi mesi.

“Il suo ritorno a casa non dipende da me ma da una serie di variabili” – ha chiarito con toni perentori l’ospite della D’Urso – “purtroppo non si sta riprendendo“. In studio, ovviamente, la stragrande maggioranza degli ospiti è parsa essere dalla parte di Massimiliano, che ha ricevuto il sostegno di tutti.

Patrizia Groppelli, nello specifico, sembrava avere il dente avvelenato nei confronti di Francesca Della Valle. Secondo l’opinionista, le dichiarazioni della compagna di Lando non dovrebbero essere minimamente prese in considerazione. “Mi meraviglio che ancora le diamo spazio” è esplosa la Groppelli in collegamento con “Pomeriggio 5”.

Barbara D’Urso, in attesa che il giudice si pronunci su quanto sta accadendo, non ha voluto prendere posizione. Di sicuro, la sua ammirazione nei confronti di Buzzanca è autentica e sincera, come lo è il rammarico per lo stato in cui versa l’attore.