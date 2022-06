Suor Cristina, la confessione dell’uomo che ha cambiato per sempre la vita della cantante: “l’ho capito quando l’ho guardata la prima volta”

Tutti ricordano la prima esibizione in assoluto della celebre Suor Cristina, lanciata dal talent show di “The Voice of Italy” nel 2014. La cantante, all’epoca 26enne, spiazzò l’intero pubblico di Rai 2 con la sua voce potente e cristallina, convincendo tutti e quattro i giudici.

Il momento più difficile vissuto all’interno del programma, tuttavia, fu proprio quello delle famose “Battle”. La partecipante, che dovette scontrarsi con un altro membro della squadra di J-Ax – il coach da lei scelto -, si mise alla prova sotto gli sguardi ipnotizzati degli spettatori, palesando una fortissima emozione.

Agitata e tesa per via della decisione che sarebbe toccata a J-Ax di lì a breve, la cantante riuscì a calmarsi solo dopo aver ascoltato le parole di una persona davvero speciale. Stiamo parlando della persona che, inconsapevolmente, avrebbe cambiato per sempre la sua vita.

Suor Cristina, parla l’uomo che le ha cambiato la vita: “l’ho capito quando l’ho guardata la prima volta”

Terminato il momento della “Battle”, che vide Suor Cristina Scuccia gareggiare contro la compagna di squadra Luna Palumbo, le emozioni dell’artista non mancarono di venire a galla. La concorrente di “The Voice”, che avrebbe voluto essere scelta da J-Ax per il proseguo della competizione, aveva ammesso di essere “super emozionata“.

L’agitazione di Suor Cristina ebbe fine solo nel momento in cui il coach prese la parola per comunicare a tutto il pubblico la propria decisione. “L’ho capito guardandola, lei ha un dono” – aveva spiegato il rapper, facendo commuovere la cantante – “è quello di trasmettere gioia quando canta“.

J-Ax, che con quelle parole lasciò intendere di aver scelto Suor Cristina – preferendola all’avversaria Luna Palumbo -, non poteva sapere che proprio quel gesto avrebbe letteralmente cambiato la vita della Scuccia. Il suo coach, inconsapevolmente, l’aveva destinata alla gioia più grande.

La cantante, di lì a poche settimane, avrebbe infatti vinto l’edizione 2014 di “The Voice”, ottenendo un riscontro di pubblico a dir poco imparagonabile. Ancora oggi, milioni di utenti continuano a rimanere ipnotizzati di fronte alle esibizioni della Scuccia, reperibili tramite i social media.