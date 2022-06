Come far bollire l’acqua in pochi minuti. Il trucco sconosciuto: funziona veramente

Quante volte siamo di fretta e vorremmo velocizzare il tempo? Di certo questo non si può fare, ma per alcune cose possiamo consigliarvi qualche trucchetto…

Non ci sono dubbi: la pasta è una delle cose più buone del mondo. All’estero riescono a farne a meno, ma noi in Italia senza non riusciamo ad andare avanti. C’è anche da dire, però, che non è di certo l’alimento più veloce che possiamo preparare. Se siamo tanto di fretta, magari optiamo per qualcosa di più rapido direttamente dal nostro frigorifero.

In ogni caso, non ci vuole poi così tanto tempo per prepararla. Una cosa che proprio ci scoccia di aspettare, magari, è vedere l’acqua bollire. Questo è un passaggio molto importante per la cottura della pasta, non possiamo certamente calarla nell’acqua fredda. In tanti spesso si sono chiesti: esiste un modo per farla bollire più veloce? Non ci crederete, ma sì.

Come far bollire velocemente l’acqua della pasta? Qualche trucchetto per voi

Dopo aver riempito la pentola d’acqua la mettiamo sul fuoco, e fin qui siamo bravi tutti. Un consiglio per far bollire più velocemente è di sicuro quello di metterla su un fornello più ampio, perché con la fiamma più forte e più intensa il processo viene velocizzato.

Altra cosa importante, che sembra scontata ma non lo è: la pentola non va riempita con acqua fredda, ma magari acqua già calda dal rubinetto. Non è una cosa stupida, il fuoco ci mette un po’ per portarla a quella temperatura, quindi così si risparmia decisamente un po’ di tempo.

Un altro consiglio della nonna che vi possiamo dare, è quello di aggiungere il coperchio. Proprio come la cottura della pasta, questo “strumento” può velocizzare anche il processo della ebollizione.

Seguendo questi consigli, dovreste riuscire ad ottimizzare un po’ i tempi per poter mangiare un ottimo piatto di pasta quando siete particolarmente di fretta e non avete tempo per fare qualcosa di più elaborato.