Albano Carrisi nelle vesti di papà. Il giudizio della figlia Romina jr: “É stato difficile”

Albano Carrisi, celebre cantante, imprenditore e padre di sei figli avuti da due donne diverse. Che tipo di genitore è stato? A rivelarlo in diretta su Rai Uno è stata Romina Jr. Jolanda

Albano Carrisi è davvero un uomo che ha costruito da solo la sua fortuna. Di estrazione orgogliosamente contadina, ha saputo sfruttare il dono della sua possente e melodiosa voce e, con coraggio, ha abbandonato l’amato nido del paesino di Cellino San Marco in Puglia per partire alla volta di Milano a soli 17 anni. Verso la fine degli anni ’60, il capoluogo lombardo gli ha offerto la possibilità di entrare in contatto con personaggi dello spettacolo e da lì a poco è esplosa la sua popolarità.

Tuttavia, com’è noto, il suo percorso non è stato facile. Ha lavorato duramente per arrivare al successo e mantenerlo. Ha conosciuto la gioia dell’amore grazie all’incontro con Romina Power dalla quale ha avuto quattro figli (Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda). Eppure, la scomparsa della primogenita Ylenia ha segnato troppo la vita del cantautore. A questo dolore si è aggiunto il fallimento del matrimonio nel corso degli anni ’90. Impossibile non rimanere profondamente scossi.

Albano Carrisi visto sotto la lente della figlia Romina Jr: che padre è stato?

Nonostante Albano abbia ritrovato il sorriso grazie alla compagna Loredana Lecciso che lo ha reso nuovamente padre di altri due figli (Jasmine e Albano jr.), è facile pensare che il suo carattere sia stato temprato dalle avversità del cammino che gli è stato riservato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Albano Carrisi e Loredana Lecciso, sta succedendo ancora: pronti ad allargare la famiglia

A prova di ciò arrivano le parole della figlia Romina Jr., opinionista fissa del programma di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone.

In occasione dell’ultima puntata di stagione, ha descritto Albano Carrisi come un genitore autoritario. Hanno avuto screzi in passato, dipesi principalmente dalla durezza dell’educazione impartita. Facile pensare che il cantante pugliese abbia riversato le sue paure sui figli più piccoli dopo il trauma vissuto con Ylenia.

Romina Jr rimprovera al padre la sua durezza, racconta che a casa non si poteva piangere o mostrare fragilità, causando un conseguente spirito di ribellione nella ragazza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roberto Brunetti, parla il fratello di ‘Er Patata’: “Non è morto per la droga”

Come sono i loro rapporti adesso? Sembrerebbero distesi. Pochi giorni fa (lo scorso 4 giugno) Romina jr ha spento 35 candeline e ha festeggiato in un locale alla moda della capitale con il suo compagno (il regista televisivo Stefano Rastelli), gli amici più cari e la sua famiglia, tra il famosissimo genitore che ha cantato solo per lei, abbracciandola teneramente.