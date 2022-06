Emily Ratajkowski compleanno in spiaggia con vista panoramica a 360 gradi: il paradiso in terra esiste – FOTO

La modella e attrice londinese ha festeggiato i 31 anni a Cancun mostrandosi ai fan con un bikini veramente succinto con fantasia a tema giraffa.

Il suo debutto mediatico è arrivato nel 2013 quando ha partecipato alle riprese di due videoclip, prima in ‘Love Somebody’ accanto ad Adam Levine, poi in ‘Blurred Lines’ di Robin Thicke. È con questo secondo progetto che Emily Ratajkowski raggiunge la fama che la vede poco dopo anche calcare le passerelle dei maggiori brand di moda.

Londinese classe 1991, in pochi anni riesce anche a realizzare il suo sogno di fare l’attrice. L’abbiamo infatti vista esordire con Ben Affleck in ‘L’amore bugiardo – Gone Girl’, nel live action ‘Call of Duty: Advanced Warfare’ e nella commedia ‘Entourage’.

La carriera di Emily è attivissima e nonostante la recente gravidanza coronata lo scorso 8 marzo 2021 con la nascita di Sylvester Apollo Bear, figlio dell’attore Sebastian Bear-McClard, oggi è richiestissima nelle sfilate di tutto il mondo e in pellicole cinematografiche internazionali.

Ieri inoltre un importante traguardo per lei, il 31esimo compleanno che ha scelto di festeggiare in un luogo da sogno.

Emily Ratajkowski fa innamorare tutti, avete mai visto nulla di più bello?

Il parto le ha provocato un’evidente diastasi addominale che la modella e attrice però non ha vergogna di mostrare come possiamo vedere nelle recenti foto di lei in bikini mentre sorseggia un cocktail alla frutta nella spiaggia del suo Hotel Esencia a Cancun.

Sorride divertita mentre viene catturata con scatti panoramici frontali e laterali. Gioca con il suo corpo magrissimo che sfoggia un bikini succinto con reggiseno e slip sgambato annodato in vita da lacci di tessuto, con una fantasia a giraffa che bene si sposa con la sua carnagione ambrata.

Sulla testa un irriverente cappellino di rafia con motivo a fiori, capelli scompigliati e solo il suo sorriso a dipingerle il viso felice.

“Burnt n happy birthday girl”, ha scritto Emily a corredo del carosello di foto che in poco tempo è già diventato virale sul web. Oltre 488mila like per lei che in poche ore è stata sommersa da migliaia di messaggi da tutto il mondo che ha deciso di spendere un attimo del proprio tempo per renderle merito.

