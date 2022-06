Arriva l’inaspettata confessione dall’artista. Emma Marrone svela le sue intenzioni dopo aver mostrato tutta la sua bellezza.

“Tempo al tempo“, aveva già confessato ai suoi fan l’artista canora, mostrandosi soltanto quattro giorni fa alle spalle di un suggestivo panorama in quel del Lago di Garda. Emma Marrone torna adesso, dopo tanta musica e incantevoli tramonti, ancor più “grata del tutto” in un’altra città del cuore. Emma svela così un’ulteriore novità e soprattutto si accinge a farlo nel modo migliore.

Di origini pugliesi, reduce dalla meravigliosa sfilata doppiamente sotto le stelle di “Gucci Cosmogonie” tenutasi nel mese di maggio nella sua terra, la nata sotto il segno dei Gemelli in Toscana ha approfittato dei primi giorni d’estate per trovare l’ispirazione di un emozionante nuovo progetto. L’artista, dopo aver partecipato al live di Vasco Rossi a Imola e che nell’annata precedente aveva ben raggiunto il cuore dei suoi ascoltatori durante il Fortunata Tour, ora è ufficialmente pronta a tuffarsi in una travolgente avventura.

“Non ci credo” Emma Marrone si mostra e travolge la rete, poi confessa: “non avete idea” – FOTO

Dai tempi dei suoi esordi, ad “Amici di Maria De Filippi“, la cantante trentottenne non ha mai deluso le aspettative dei suoi fan. Tant’è che nella mattinata di oggi, 7 giugno, l’amante del pop rock in vesti italiane ha pubblicato un interessante risvolto sulle sue attività inerenti al suo imminente e inatteso futuro.

“Foto riciclata perché ho da fare cose“, confessa difatti Emma mostrandosi su uno sfondo naturale e bellissima come sempre, nonché descrivendo le sue intenzioni in didascalia alla sua ultima pubblicazione su Instagram.

Uno fra i suoi 5,6 milioni di follower tuonerà di seguito: “non ci credo“, dopo averla vista. “Non avete idea“, ribadirà lei stessa più felice.

L'”ormai campionessa olimpica di occhiolino” annuisce di fronte a nuove collaborazioni musicali e progetti in via d’uscita in quest’estate.

Ora non resta che attendere istantanee più recenti e soprattutto l’inedito contenuto svelato in questa predizione futura tinta di bianco e tanta allegria. “Fai cose che noi ti aspettiamo a braccia aperte“, concluderà pertanto orgogliosamente un’altra fan.