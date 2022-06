Flora Canto: tutto pronto per il grande passo con Enrico Brignano. Ecco come si prepara al fatidico “sì” – FOTO

Flora Canto, attrice e personaggio televisivo, è la compagna del comico Enrico Brignano. Presto convoleranno a nozze. Nel frattempo si gode i due figlioletti e la calura che anticipa l’estate

Nata il 12 Febbraio 1983 sotto il segno zodiacale dell’Acquario, Flora Canto è una romana doc. La sua notorietà è cresciuta per via di uno spiacevole avvenimento televisivo. Il suo compagno Filippo Bisciglia (presentatore di “Temptation Island”), la lasciò in diretta mentre ricopriva il ruolo di concorrente del “Grande Fratello”. Si era invaghito della compagna d’avventura Simona Salvemini.

La Canto ha successivamente partecipato al dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, iniziando una nuova relazione con Francesco Pozzessere ma è naufragata successivamente. Poco male per l’attrice che, nel 2013, ha conosciuto in una spiaggia a Sabaudia l’uomo che sarebbe diventato il suo compagno di vita e padre dei suoi figli: Enrico Brignano.

Flora Canto presto sposa d’estate: tutto sul matrimonio più atteso della stagione

Conto alla rovescia iniziato. Flora Canto ed Enrico Brignano saranno presto uniti in matrimonio dopo nove anni d’amore.

Come dichiarato dalla futura sposa al settimanale Gente, la cerimonia si svolgerà in riva al mare e avrà luogo il prossimo 30 luglio in una località vicino alla loro amatissima città di Roma.

“Siamo felici e indaffarati per l’organizzazione. Enrico si fida e si affida molto a me e al mio gusto” – ha detto l’attrice. Presenti, ovviamente, saranno i loro due bambini: Martina, nata l’11 febbraio 2017 e il piccolo Niccolò, a cui hanno dato il benvenuto nel luglio dell’anno scorso.

Si preannuncia una celebrazione con i fiocchi, l’esaltazione dell’amore ma anche del divertimento: “Canteremo, balleremo. Vogliamo che sia una festa per noi e per il nostri 150 invitati. Il tempo fugge, mancano ancora piccoli dettagli e saremo pronti“.

Nel frattempo, Flora Canto si gode il primo sole potente che anticipa l’estate; c’è tempo per avere l’abbronzatura perfetta da sfoggiare in occasione del suo grande giorno. Su Instagram si mostra in costume intero ma con le spalle scoperte per evitare brutti ed evidenti segni.

É in forma strepitosa, così come sottolineano i suoi fan sul web: “Ma cac**io, hai praticamente appena partorito…non è giusto”, “Ma stai una favolaaaaaaaa”, “Che fisico pazzesco, come vorrei essere come te”.

