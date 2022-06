Alberto Matano, l’addio ufficiale è arrivato tramite i social: la reazione da parte del popolo del web è davvero inaspettata

È ormai divenuto una presenza insostituibile all’interno del palinsesto di Rai 1, per via non solo del suo talento in qualità di giornalista, ma anche per le spiccate doti che lo contraddistinguono nelle vesti di conduttore. Alberto Matano, al timone de “La vita in diretta”, sembra davvero aver trovato la propria dimensione.

Il talk dell’emittente statale, concorrente diretto di “Pomeriggio 5”, ha saputo tener testa alla ormai affermata Barbara D’Urso, arrivando in più di un’occasione a superare il programma di Canale Cinque in termini di share.

Al netto di questi successi – che sono sotto gli occhi di tutti -, Alberto Matano sarebbe arrivato a pronunciare un sofferto “addio” al suo affezionato pubblico. Il motivo che si cela dietro al gesto del conduttore non mancherà di sorprendervi.

“Come faremo senza di te?” Alberto Matano, l’addio ufficiale è arrivato tramite i social: il motivo

Anche quest’anno, il talk show più amato di Rai 1 è giunto al termine dopo una brillante e scoppiettante stagione. Alberto Matano, che si è dimostrato perfettamente all’altezza delle aspettative del pubblico, non ha mancato di confermare la propria bravura ed il talento che, già da tempo, gli veniva riconosciuto.

Mediante un post condiviso attraverso la pagina Instagram, il presentatore ha voluto dare il suo “addio” agli affezionati telespettatori de “La vita in diretta”, che lo hanno sempre seguito con grande partecipazione. “È stata un’edizione pazzesca. Ci siete stati sempre, ogni giorno” ha esordito il giornalista, corredando il post di ringraziamenti doverosi.

In particolare, il conduttore non poteva esimersi dal dimostrare la propria riconoscenza nei confronti di Mara Venier, che durante l’edizione de “La vita in diretta” di quest’anno è intervenuta più volte per sostenere il conduttore. “Grazie a tutti, e grazie alla mia Mara Venier“: queste le parole con cui si chiude il discorso di Matano.

I followers, a dir poco disperati per via della fine del programma, sembrano proprio non riuscire a pazientare fino a settembre prossimo. “Come faremo senza di te?” si chiedono i fan di Matano, che fremono di vedere il giornalista nuovamente all’opera.