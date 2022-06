Cristina Marino e l’amore senza limiti per il suo Luca Argentero, l’attrice in una dedica dolcissima sui social: guardate la risposta

Quello tra Cristina Marino e Luca Argentero è un amore che continua ad ardere giorno dopo giorno. La coppia di attori è tra le più amate dal pubblico, per la forza e la dolcezza del sentimento che li unisce.

I due si sono conosciuti nel 2015, sul set di ‘Vacanze ai Caraibi‘. Da allora, sono diventati inseparabili e sembrano sempre più innamorati l’uno dell’altra. I post sui social in cui entrambi si dichiarano il proprio sentimento, con immagini e messaggi di grande potenza espressiva, non si contano.

Una storia che come detto è di quelle capaci di entusiasmare il pubblico. A propria volta, i rispettivi followers sui social non fanno mai mancare il loro sostegno. E il loro cuore si scioglie ogni qual volta arrivi, da parte di uno dei due, una nuova dichiarazione di amore imperituro.

Cristina Marino e un messaggio che racchiude tutto l’amore per Luca Argentero: la risposta toglie il fiato

Il post di quest’oggi di Cristina sul suo profilo è di quelli da togliere il fiato. In spiaggia, con le due persone più importanti della sua vita, Luca e la figlia Nina Speranza. La piccola gioca divertita con il padre che la attende a braccia aperte, pronto ad abbracciarla.

Sullo sfondo, il mare, a fare da cornice perfetta al tutto. Il messaggio di Cristina, come didascalia, è breve ma spiega tutto: “Come l’infinito“. Tale è la portata del sentimento che la lega a Luca. Che risponde, nel post, semplicemente con l’emoticon di un cuore. Ma a volte, in amore, non servono troppe parole.

Un momento di grande intensità e dolcezza che trova il gradimento, scontato, da parte dei fan, che come sempre manifestano tutta la loro vicinanza a una delle coppie più dolci e innamorate del mondo dello spettacolo.