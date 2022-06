La foto in bikini di Vanessa Incontrada non è quello che i suoi fan si aspettavano. Ma non finisce qui, dopo la visione “irriconoscibile” arriva la forte sciabolata.

Se ne sono lette a bizzeffe di parole dopo che uno scatto in bikini di Vanessa Incontrada ha iniziato a fare il giro del web dallo scorso pomeriggio di mercoledì, 8 giugno. “Dovremmo ridere?“, hanno chiesto alcuni. “Forse secondo loro sì“, hanno risposto altri.

Il botta e risposta glaciale e inatteso però, ai commenti ricevuti dopo la copertina “irriconoscibile“, ha poi chiuso altrettanto inaspettatamente “col botto“, nonostante ne abbia nel frattempo generate letteralmente di tutti i colori.

“Sono fuori dal tunnel, del divertimento“, aveva scritto la stessa attrice di origini spagnole citando il geniale brano di Caparezza una settimana fa su Instagram, mostrandosi divertita e ironica come sempre ad un passo fuori dal set della seconda stagione di “Fosca Innocenti” e poi circondata da amici e colleghi. Ma stavolta totalmente inconsapevole di quanto sarebbe accaduto nei giorni a venire.

“Irriconoscibile” nella FOTO in bikini: Vanessa Incontrada di nuovo nel mirino, la risposta fulminante

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Justin Bieber, l’annuncio che ha sconvolto i fan: “Non posso crederci che lo sto scrivendo davvero”

Se “l’avanti tutta“, rappresentata da un’immagine dell’amata beniamina di Zelig nell’atto di correre in bianco e nero, non era bastata a scatenare le polemiche in rete nel nome del più becero body shaming, c’è chi non ha atteso altro tempo per cogliere la palla al balzo.

“Ha messo una storia l’altro giorno ed era in formissima. Che caduta di stile…“, ha pertanto ammesso un ultimo spettatore della sin da subito contestata visione realizzata dai paparazzi del settimanale “Nuovo“.

In questo ore, dopo la pubblicazione della rivista, che ha scelto di dedicare la sua copertina stavolta meno “plastificata“, come avrebbero citato alcuni dei suoi lettori, alla nata sotto il segno del Sagittario ritratta in “una foto pessima“, secondo il parere di una sua fan, nelle spiagge di Follonica.

“L’ho vista da poco“, ha ribadito una seconda assistendo anch’essa allo scatto, e: “non è assolutamente così!“. “Lei non è così e anche se fosse io la trovo bellissima”. E ancora: “è morbida femminile, piena di curve genuine…Affascinante per il suo sorriso unico per la sua eleganza ed educazione… Forse sarà uno scatto riuscito male…”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carlo Conti, gli auguri di compleanno al grande collega della tv: “lui il maestro, tu l’erede” | FOTO

E d’altronde si sa, in questi periodi, la plastica non è il bene maggiore. E Vanessa “bella nel vento“, nel frattempo in tenuta da runner o in bikini “tarocco“, resta sempre “incantevole” nella sua più volte elogiata “normalità“. E dunque davvero poco conta se la “libertà di essere quello che si è e come si vuole” sia per alcuni passata di moda.