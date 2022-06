Natalia Titova e Massimiliano Rosolino formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo: il loro recente annuncio clamoroso ha lasciato tutti senza fiato. Cosa sta succedendo.

Intesa magica e legame indistruttibile. Questi i segreti dell’amore che legano Natalia Titova e Massimiliano Rosolino da 13 anni. Da quanto i loro sguardi si sono incrociati a “Ballando con le Stelle” nel 2006 – edizione in cui hanno partecipato come concorrenti in sfida – non si sono più lasciati.

Anno dopo anno il loro rapporto è cresciuto moltissimo: lei famosa ballerina, lui ex nuotatore e conduttore, formano una delle coppie più belle dello spettacolo. Negli anni hanno dato alla luce anche a due splendide figlie (Sofie e Vittoria, oggi di 11 e 9 anni).

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, annuncio senza precedenti

Ospiti in molti format, nel tempo Natalia Titova e Massimiliano Rosolino hanno raccontato la loro storia lunga 13 anni. Lui ha confessato agli inizi di temere di chiedere il numero alla ballerina – nella paura che fosse fidanzata – per poi trovare la conferma del suo interesse in uno sguardo lanciato verso di lui mentre danzavano.

I due hanno affrontato negli anni le sfide quotidiane facendosi sempre da spalla, tanto che Natalia ha seguito il compagno nelle sue tante tappe sportive. Dopo l’esperienza a “Ballando con le stelle” e ad “Amici”, la 48enne si è allontanata un po’ dai riflettori, di recente ha stupito con un annuncio clamoroso, rivelando un nuovo progetto.

La ballerina ha dato vita a un nuovo corso di ballo: “Latin Lady” il nome dell’iniziativa che ha gettato tutti nella gioia, compreso il suo compagno sempre felice dei suoi traguardi.

Ad annunciarlo è stata la danzatrice stessa sui social con uno scatto, in cui è ritratta bellissima, postato su Instagram. Occhioni azzurri ghiaccio è visibile sul suo volto l’emozione per la nuova avventura con cui può tornare a insegnare e immergersi nella sua passione più grande: la danza.