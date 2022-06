Riccardo Guarnieri, il messaggio apparso sui social riaccende la speranza nei fan: è davvero rivolto a Ida Platano? Scopriamolo insieme!

Sono stati la coppia che ha fatto maggiormente sognare il pubblico di “Uomini e Donne”, nonostante gli alti e bassi che hanno da sempre contraddistinto il loro rapporto. Per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che si sono amati a lungo, non sembrerebbe tuttavia esserci alcuna possibilità di una riconciliazione.

In realtà, la bresciana ha dimostrato in più di un’occasione di nutrire ancora dei sentimenti irrisolti nei confronti dell’ex. Il tarantino, all’opposto, è apparso fermo nella sua decisione di non voler ricominciare a frequentare Ida.

Tuttavia, i followers che lo seguono sui social non hanno potuto far a meno di sottolineare l’ambiguità del recente messaggio postato da Riccardo. Secondo alcuni, quelle parole erano chiaramente indirizzate alla dama più famosa del parterre. Cerchiamo di analizzare a fondo la questione.

“Per averla devi…” Riccardo Guarnieri apre le porte del suo cuore. Il messaggio è per Ida Platano?

Riccardo Guarnieri è sempre apparso fermo nella sua intenzione di non riprendere a frequentare Ida Platano. Eppure, le recenti Instagram stories del tarantino avrebbero colpito profondamente i fan del cavaliere, proprio in virtù del loro contenuto ambiguo. Secondo la maggior parte degli utenti, infatti, il video condiviso da Riccardo sarebbe chiaramente indirizzato alla Platano.

“Per avere una cosa bella devi faticare, non te la regalano. Quello che ti regalano è la mediocrità“: queste le frasi pronunciate all’interno della tanto discussa clip, che Guarnieri ha condiviso tramite le stories.

I followers non hanno avuto dubbi: la “cosa bella” a cui Riccardo ha voluto far riferimento sarebbe proprio la relazione con la bresciana. Sia Riccardo che Ida, infatti, hanno “faticato” molto per far funzionare il loro rapporto, seppur invano. Le problematiche caratteriali, di volta in volta, hanno finito per oscurare i sentimenti della coppia.

La domanda, a questo punto, è solamente una. Se Riccardo ha davvero archiviato la relazione con Ida, quale significato assumono queste parole? Che Guarnieri stia cercando di far arrivare un messaggio alla sua ex?