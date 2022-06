“Un Posto al Sole”, Raffaele Giordano muore? L’indiscrezione dell’attrice

Raffaele Giordano morirà in Un Posto al Sole? Il portiere di Palazzo Palladini sta vivendo un momento davvero molto critico della sua vita

Raffaele Giordano è uno dei portieri più amati d’Italia: dal lontano 1996, lo vediamo tutte le sere su Rai Tre in Un Posto al Sole. È stato il protagonista della primissima scena della soap opera e viene difficile ad immaginare quel Palazzo senza di lui, eppure in questi giorni Raffaele sta vivendo dei momenti di pericolo che stanno mettendo i telespettatori in allerta.

Raffaele, infatti, è stato minacciato da alcuni camorristi per quello che è successo di recente. Eugenio Nicotera, genero di Raffaele, è riuscito a far arrestare Argento. Un boss molto ricercato della camorra. I camorristi hanno deciso di usare Raffaele per avere informazioni su Eugenio e lui, pur di proteggere la sua famiglia, alla fine ha deciso di cedere al ricatto e di collaborare con il lato oscuro.

Un Posto al Sole: Raffaele Giordano morirà?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Marco Carta, l’addio più doloroso di tutti: “Sarei sempre nel mio cuore”

Raffaele in un primo momento aveva deciso di rifiutarsi perché è un uomo con dei principi molto solidi, ma ama tantissimo la sua famiglia e per questo alla fine ha deciso di cedere al ricatto. Dopo essere stato, tra le altre cose, anche aggredito da queste persone. Infatti, è tornato a casa indolenzito e dolorante e, ancora una volta, è stato costretto a mentire ad Ornella quando lei ha scoperto che non stava bene.

Ilenia Lazzarin, che nella soap opera interpreta Viola Bruni, sui social ha deciso di fare quattro chiacchiere con i telespettatori e provare a dare qualche anticipazione. Così è stata inondata di domande da moltissime persone che hanno provato a chiedere cosa succederà, e quando qualcuno ha chiesto se Raffaele morirà, la sua risposta ha terrorizzato i fans della soap: “Non posso darvi conferme su questo” ha risposto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “X Factor”, proposta di matrimonio: emozione in studio, c’entra Fedez