Lidl, maxi offerta su alcuni prodotti fino al 19 giugno: prodotti da impazzire..

La nota catena Lidl ha deciso di piazzare una maxi offerta su alcuni prodotti ricercatissimi dagli italiani: occasione da non perdere.

Lidl è indubbiamente una delle catene di supermercati più famose al mondo. Nata in Germania, appartiene precisamente al gruppo dello Schwarz Gruppe e si presenta sui mercati con la formula distributiva del discount. Secondo alcuni dati, ci sono ben più di 13mila punti vendita appartenenti alla società sparsi in giro per il mondo. Sul territorio italiano ci sono tantissime filiali: probabilmente dal punto di vista numerico l’Italia è dietro soltanto alla Germania.

In queste settimane così complicate dal punto di vista economico, con le conseguenze della Guerra in Ucraina che iniziano a farsi sentire e soprattutto con un tasso di inflazione salito alle stelle, gli italiani sono ovviamente alla ricerca dei prezzi giusti per non spendere troppo. Lidl, quindi, ha deciso di mettere in commercio con un metà prezzo senza precedenti tre prodotti amatissimi dai clienti.

Lidl, occasione imperdibile: a metà prezzo fino al 19 giugno

In questo mese di giugno, Lidl sta lanciando alcune offerte imperdibili: gli sconti applicati su diversi prodotti sono da capogiro. Con l’arrivo dell’estate, la maggior parte degli italiani andrà sicuramente al mare. C’è chi va nel weekend, c’è chi aspetta direttamente agosto e c’è anche chi va tutti i giorni. Per non rischiare problemi per la pelle, tutti dovrebbero applicare sul proprio corpo delle creme solari per ridurre l’impatto dei raggi UV.

Lidl ha deciso di mettere in vendita una linea di creme solari dal nome ‘Love you planet‘ di Cien Sun a prezzi super competitivi. Per una LSF 50 per viso e décolleté bastano 3,99 euro, mentre per una LFS 50 servono 5,99. La crema LFS 30 è collocata sugli scaffali con un costo di 6,99 euro. Prezzi notevolmente più bassi rispetto ad altre creme: come se non bastasse, questi tre prodotti sono ottimi per la salute dal momento che non contengono ingredienti pericolosi. Questi tipi di prodotti, solitamente, costano più del doppio: bisogna però affrettarsi, perché l’offerta scade il prossimo 19 giugno.