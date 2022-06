Eurospin stupisce ancora: l’annuncio social chiama a raccolta davvero tutti. Un’opportunità del genere è da non farsi scappare

Arriva l’estate e con essa tanta voglia di allegria, relax e spensieratezza. Le temperature decisamente alte degli ultimi giorni hanno portato gli italiani a riversarsi già sulle spiagge per i primi bagni a mare e le prime tintarelle sotto il sole di giugno.

Ormai la stagione più amata è iniziata a tutti gli effetti anche se dal punto di vista solare mancano diversi giorni per inaugurare ufficialmente l’estate. E così l’economia ed i brand si preparano alla vendita più pazza che ci sia. Anche la grande distribuzione non si ferma e lancia offerte imperdibili per questo periodo.

Tra tutti c’è Eurospin, la catena di discount tra le più amate dagli italiani. Per tutti i suoi clienti ha appena lanciato una vera bomba. Solo 30 euro per una sorpresa che non si può perdere. Ecco tutti i dettagli.

Eurospin: il regalo per i clienti è super! Ecco come averlo

In estate c’è chi si rilassa e pensa solo a divertirsi e chi proprio, invece, i piani e lo stile di vita non lo cambia per nulla al mondo. Chi lo ha detto che in estate non si può andare in palestra?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Estate più fresca con 0,99 centesimi” Lidl, prodotto choc e fila alle casse, ecco cos’è FOTO

I gym addicted non si fermano mai e anche nella stagione più calda non rinunciano all’allenamento, sia per essere pronti alla prova costume ma anche per continuare le buone e sane abitudini dell’autunno-inverno guardando all’aspetto della salute.

E allora ecco che non possono perdersi il nuovo lancio di Eurospin. Due sono le date da segnare: oggi e domani, 10 e 11 giugno, in tutti i punti vendita Eurospin dello Stivale un’occasione unica. Con soli “30€ di spesa avrai in omaggio un’utilissima borsa da palestra!”.

Così recita il claim che si legge su Facebook e sugli altri social oltre che sul volantino delle offerte in corso. Quattro i colori disponibili per una borsa comoda e funzionale, da mettere a tracolla andando in palestra. Blu, azzurra, verde e grigia: va bene per tutti, sia per gli uomini che per le donne.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Avviso MD urgente: consumatori in pericolo, “È una truffa!”

Si tratta di un’offerta veramente da non perdere. Il costo minimo da spendere è irrisorio visti i prezzi che si trovano oggi nei supermercati, nonostante Eurospin continui ad essere molto concorrenziale. Cosa aspetti? Fai la spesa per la settimana e approfitta di questo magnifico regalo!