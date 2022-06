“Estate più fresca con 0,99 centesimi” Lidl, prodotto choc e fila alle casse, ecco cos’è FOTO

Lidl ha lasciato senza fiato i consumatori con un prodotto choc: la fila alle casse è infinita, cosa sta succedendo. Offerta senza precedenti.

Nonostante il caldo e la voglia di passare il tempo in spiaggia, molti stanno correndo in un’unica direzione: al Lidl più vicino. A richiamarli uno specifico prodotto che è offerto a un prezzo senza precedenti andato in sconto per la gioia di tutti. Si tratta infatti di un qualcosa con cui dissetarsi in queste giornate roventi: nonostante sia l’inizio dell’estate, si preannuncia già afosa come non accadeva da anni.

Sono tante le occasioni in cui il grande colosso della distribuzione rendere felici i consumatori mettendo in promozione innumerevoli prodotti anche di noti marchi.

Questa volta la famosa catena tedesca si è superata aggiungendo nel suo volantino – valido dal fino al 19 giugno – un prodotto conosciuto a livello globale e amatissimo per il suo gusto e non solo.

Lidl, prodotto choc e fila alle casse: incredibile

Il prodotto in questione non solo è molto apprezzato per il suo gusto, ma anche per la sua capacità di rinfrescarsi. Questo è necessario come non mai in quest’estate 2022, già caldissima, nonostante sia solo giugno.

Il prodotto in questione è molto famoso: si tratta della Birra Corona. Tra gli scaffali dell’insegna si può acquistare la sua bottiglia tramite quest’offerta vantaggiosa a soli 0,99 centesimi.

Questa promo ha fatto gioire tutti, visto che questa birra è molto amata: conosciuta in tutto il mondo per il suo colore giallo paglierino, si contraddistingue per la sua schiuma dalla grande effervescenza. Nata in Messico, mediamente alcolica e frizzante, ha un corpo leggero e note fruttate, tanto da avere un gusto delicato.

Proprio queste caratteristiche la rendono poco pesante e perfetta per l’estate: consumata fredda permette di disdettarsi subito. Grazie a Lidl questo diventa possibile a un costo stracciato, rendendo la Corona super accessibile e permettendo così alle famiglie un risparmio massico.