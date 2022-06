Charlene di Monaco, addio alla principessa: la notizia è sconvolgente

Charlene di Monaco si prepara a dire addio a Montecarlo e alla sua famiglia, la notizia è devastante: cosa succederà adesso?

Charlene di Monaco continua ad essere al centro di gossip e indiscrezioni. Prima per il ritorno dal Sud Africa e la malattia, poi per il rientro a Montecarlo ed oggi per il suo presunto addio.

Niente di certo ancora, ma le voci sulla principessa cominciano a fare il giro del web e del principato. Cosa sta succedendo a palazzo? Il Principe Alberto sembra devastato dalla scelta della moglie, scopriamo insieme tutti i dettagli al riguardo.

Charlene di Monaco e il suo addio: è ufficiale?

In questi ultimi mesi sembrava che la situazione avesse trovato un equilibrio, ma a quanto pare le cose non vanno ancora nel verso giusto. Anche se Charlene e Alberto si sono mostrati sorridenti e sereni in occasione del Gran Premio di Montecarlo, tra i due qualcosa si è rotto. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, la principessa starebbe per lasciare definitivamente Montecarlo e partire per l’America.

Non sarebbe la prima volta per i due dividersi, qualche anno fa la moglie del principe Alberto volò a New York per ritrovare pace e serenità. Proprio lì conobbe Tom Cruise e Melania Trump con cui ha consolidato i rapporti.

E’ troppo tempo che la principessa non riesce a stare bene in famiglia ed è quindi arrivato il momento di trovare una soluzione che la faccia rinascere e farle trovare la stabilità che ha perso da anni ormai.

Intanto, a palazzo tutto tace, non ci resta che attendere notizie e dettagli da parte di media locali o fonti vicine alla famiglia reale. La coppia non ha nessuna intenzione, come si è verificato fino ad oggi, di smentire o confermare gli eventi e i lettori più curiosi dovranno ancora aspettare per scoprire tutta la verità.