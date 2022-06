Estate significa anche mare, montagna, lago, attività sportiva e ovviamente anche sole. Verso quale marchio orientarsi per preservare la naturale bellezza epidermica?

In commercio ci sono migliaia di creme solari vendute in farmacia, nei supermercati, nelle profumerie oppure nei bazar vicino all’ombrellone in spiaggia. La salute della nostra pelle però deve essere preservata con prodotti di qualità e non con finti surrogati che hanno solo un finto effetto placebo riguardo la schermatura dal sole.

Occorre sempre leggere l’etichetta e affidarsi a farmacie e profumerie di alto livello per acquistare queste creme, meglio anche facendovi consigliare da professionisti e dermatologi se volete essere sicuri al 100%.

Infatti molti prodotti in commercio hanno filtri chimici e dunque dannosi per l’epidermide, come l’ossibenzone che può provocare danni a livello endocrino (prurito, irritazioni gravi) e addirittura ormonale.

I medici consigliano di prediligere prodotti con filtri minerali come lo zinco e il biossido di titanio che garantiscono una sicurezza ottimale. In nostro soccorso però è arrivata anche l’ultima classifica di Altroconsumo che svela quali sono le migliori marche di creme solari a protezione 50 sul mercato.

Altroconsumo, ecco le migliori marche di creme solari protezione 50

Gli esperti di Altroconsumo hanno stilato una classifica delle migliori marche di creme solari a protezione 50 sul mercato in base non solo al rapporto qualità-prezzo, ma anche all’efficacia di protezione, alla resistenza sulla pelle, la durata, l’odore e la texture.

Dopo averne analizzato ben 18 (creme) tra quelle attualmente presenti nei negozi e nelle corsie dei supermercati, sono risultati sul podio questi tre prodotti:

Avéne Spray Bambino – prezzo 17,88 euro;

– prezzo 17,88 euro; Biotherm Waterlover Hydrating Sun Milk – prezzo 21,50 euro;

– prezzo 21,50 euro; Vichy Capital Soleil Latte Solare – prezzo 21,30 euro.

Tra i prodotti ritenuti di ottima qualità rientrano però anche altri brand specializzati in creme protettive solari per bambini come Nivea, Ambra Solaire Kids di Garnier e Aptonia di Decathlon. Ricordate sempre comunque di evitare di esporvi nelle ore più calde della giornata e di applicare la crema più volte al giorno se siete al mare.