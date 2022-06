Voli cancellati, vacanze a rischio: le previsioni sono preoccupanti

Stagione estiva aperta, ma i voli sono cancellati: come mai? Scopriamo insieme tutti i dettagli al riguardo, aumenta la preoccupazione tra i turisti

Il 2022 sarebbe dovuto essere l’anno della rinascita dopo la pandemia che ha messo a dura prova tutti noi. Ma come stanno andando le cose? I problemi non mancano mai, soprattutto per il settore del turismo a livello europeo. La situazione attuale preoccupa milioni di italiani.

Da qualche mese gli aeroporti sono tornati ad essere trafficati, sono tante le persone che non perdono occasione di prendere un volo per andare alla scoperta di luoghi, o trascorrere qualche giorno di relax.

Aeroporti pieni, ma voli cancellati: le previsioni dell’estate 2022

Il boom di prenotazioni per l’estero è arrivato come ci si aspettava ma con un problema da risolvere prima che sia troppo tardi: il personale a terra non c’è e i voli cominciano ad essere cancellati.

Eurocontrol, una delle più qualificate organizzazioni dedicata al supporto dell’aviazione europea, ha denunciato la situazione facendo riferimento ad uno degli aeroporti più solidi e efficienti, vale a dir Amsterdam Schipol.

Ore di code ai ceck-in per imbarcare i bagagli, passeggeri arrabbiati per aver perso il volo. Mancanza di personale, tra licenziamenti e dimissioni a causa dei bassi salari. L’Olanda non è l’unica meta presa di mira, ricordiamo anche l’Inghilterra, l’Irlanda.

Negli ultimi tempi sembra che la situazione sia ingestibile sia per i passeggeri che per lo staff. Su Repubblica si leggono commenti da parte di un pilota che ha affermato: “Più stanchi noi, meno sicuri voi”.

Anche le hostess e gli steward sono presi d’assalto dai turisti che si lamentano del contesto e di ciò che si sta verificando negli aeroporti di tutto il mondo. “Siamo sfiniti” si legge su Repubblica.

Si cerca nuovo personale e sembra che l’Italia stia già a lavoro per arrivare ad una soluzione. Il governo Draghi ha stanziato 800 milioni di euro sia per le casse integrazioni ma anche per la gestione degli scali aeroportuali da nord a sud.