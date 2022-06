Avanti un altro, concorrente in lacrime di fronte a Paolo Bonolis: la reazione del conduttore ha lasciato di sasso gli spettatori in studio

Con l’arrivo della bella stagione, anche l’edizione 2022 di “Avanti un altro!” ha chiuso i battenti. Il gioco televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, da oltre dieci anni, è una vera e propria garanzia per la rete ammiraglia di Mediaset.

Per tutto il periodo estivo, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di trasmettere le repliche del quiz game, che non mancheranno di tenere compagnia agli affezionati telespettatori. In aggiunta, il pubblico che segue “Avanti un altro!” avrà la possibilità di rivivere delle scene a dir poco iconiche, come quella andata in onda proprio questa sera.

Si è trattato di un avvenimento a dir poco insolito, che non poteva non mettere in difficoltà i conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il concorrente Gabriele, all’improvviso, è scoppiato a piangere di fronte a tutti.

Avanti un altro, concorrente in lacrime di fronte a Bonolis: la reazione del conduttore è clamorosa

La replica andata in onda quest’oggi, lunedì 6 giugno, ha ricordato ai telespettatori un avvenimento a dir poco straordinario, verificatosi proprio nello studio di “Avanti un altro!”. Il concorrente Gabriele, a pochi secondi dall’inizio della sua presentazione, era scoppiato a piangere di fronte ai conduttori.

“Alla soglia dei 25 anni, sono felicissimo di essere qui davanti a voi” aveva confessato il giovane partecipante, che non era riuscito in alcun modo a frenare le lacrime. Paolo Bonolis, spiazzato dall’exploit di Gabriele, aveva reagito in maniera clamorosa alla scena.

Il conduttore, immediatamente raggiunto dal collega Laurenti, era infatti corso ad abbracciare il concorrente, nel tentativo di rassicurarlo. “Piacere mio Gabriele” – lo aveva accolto benevolmente il presentatore – “spero siano lacrime di gioia“. Di fronte alla conferma del partecipante, visibilmente emozionato, Bonolis aveva poi cercato di riportare l’attenzione sulla gara.

“Forza che devi dare il massimo, qui si viene per sorridere” lo aveva incitato il presentatore, che in tanti anni di conduzione non si era mai trovato a dover gestire una simile emozione. Una scena che, senza ombra di dubbio, aveva immensamente lusingato Bonolis e Laurenti.