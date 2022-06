“Ho conosciuto una persona che…”, Alessandra Amoroso a tu per tu con la svolta: così ha sorpreso tutti – FOTO

Alessandra Amoroso spiazza tutti in occasione dell’ultimo post condiviso via social. A tu per tu con la svolta! Da oggi non sarà più lo stesso…

In attesa del grande evento che significherà consacrazione per la sua già nobile carriera, Alessandra Amoroso inizia già a prendere confidenza con le emozioni più grandi.

La cantante salentina, con un passato da incorniciare soprattutto appena dopo la vetrina di “Amici” al quale vi ha partecipato da protagonista assoluta è pronta a tornare sul palcoscenico delle grandi occasioni.

I fan non potevano chiedere di meglio dopo il ‘buio’ della pandemia e dunque appuntamento al prossimo 13 Luglio a Milano, in quel di San Siro dove Alessandra scriverà l’ennesimo capitolo di una storia bellissima, fatta di grandi soddisfazioni e traguardi record.

Presto dunque i sostenitori la vedranno esattamente come si era presentata quando era ancora una professionista ‘ingenua’ e in preda all’imbarazzo. Nel frattempo però le emozioni hanno iniziato a prendere piega durante l’ultima condivisione via social: vediamo in che modo

Alessandra Amoroso spicca il volo sui social: la conoscenza che nessuno si sarebbe mai aspettato

Manca poco più di un mese per prendere parte all’evento che significherà svolta professionale e non solo per la bella e determinante, Alessandra Amoroso.

Il prossimo Luglio, San Siro sarà gremito di gente e occupato in ogni ordine di posto per assistere all’ennesima esperienza adrenalinica dell’amatissima cantante pugliese.

In attesa del nuovo e imperdibile evento, trasmesso in diretta tv, Alessandra ha allargato il proprio bagaglio di conoscenze. L’artista pugliese ha conosciuto qualcuno che come lei ha fatto della propria passione, un lavoro.

Si tratta di una tale di nome, Georgette “forte e determinata come me”. La cantante salentina ha voluto elogiare il duro lavoro dell’artista, specializzata nei capi d’abbigliamento “unici nel loro genere”, il tutto con un solo obiettivo.

Insomma Alessandra non poteva chiedere di più in vista del concerto del 13 Luglio e della settimana centrale del mese che accompagnerà l’ex talento di Maria De Filippi in braccio ai lumi della consacrazione.

L’obiettivo per Georgette e il suo staff sarà quello di concentrare l’attenzione a sponsorizzare e promuovere questi tessuti per aiutare Alessandra a rendere unico e speciale il suo ritorno sul palcoscenico delle grandi emozioni.