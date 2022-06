Sapevi che la carne non andrebbe mai lavata prima di procedere alla cottura? Oggi ti spieghiamo il motivo per cui questa abitudine può rivelarsi davvero pericolosa

Molte persone in cucina hanno l’abitudine di passare la carne sotto l’acqua prima di cuocerla. Molti credono infatti che questa veloce pratica contribuisca a rimuovere i batteri dalla carne, rendendola quindi più ‘pulita’ e sana. Tuttavia molti studi negli ultimi anni hanno dimostrato sempre più come questa sia una credenza del tutto errata e come invece questa abitudine possa rivelarsi assolutamente dannosa per il nostro corpo e la nostra salute.

Anche tu lavi la carne prima di cuocerla? Tranquillo non sei l’unico. Questa è un’abitudine molto diffusa nelle cucine degli italiani e non solo. Tuttavia questo non implica che si tratti di un’abitudine corretta e sana. Si crede che lavando con acqua la carne, prima di procedere alla cottura, si riesca ad eliminare tutti i batteri presenti sulla sua superficie. Ciò che quasi nessuno conosce sono invece le conseguenze di questa pratica.

Lavi la carne prima di cuocerla? E’ dannoso per la tua salute. Ecco cosa succede

I batteri presenti nella carne possono essere davvero molti. Tuttavia, al contrario di quanto si tende a credere, lavare la carne con acqua prima di cuocerla non comporta nessun beneficio, anzi, può rivelarsi estremamente dannoso per il nostro corpo.

Quando procediamo al lavaggio della carne infatti, tutti i batteri presenti in essa, finiscono col diffondersi nelle superfici vicine, contaminando così gli utensili da cucina, il piano cottura, le stoviglie e soprattutto, gli altri alimenti.

Lavare la carne prima di cuocerla è quindi altamente sconsigliato. Sono altri invece gli accorgimenti da adottare per contrastare i batteri della carne, ovvero: scegliere sempre e solo carni fresche e cuocerle con attenzione. E’ preferibile cuocere la carne ad alte temperature, preferendo quella ben cotta a quella al sangue. E’ importante, inoltre, in fase di cottura, prestare molta attenzione alla cottura interna.