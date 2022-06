Claudia Napolitano dei The Jackal regala ai suoi follower uno spettacolo ad alto tasso di sensualità. È una vera forza della natura

Bella, giovanissima, di talento e super seguita. Claudia Napolitano, una dei componenti dei The Jackal è tra i volti più promettenti del nostro spettacolo. Una passione, la sua, che nasce fin da quando era piccola prima con la danza e poi affascinata dalle tavole del palcoscenico si lascia “trascinare” e coinvolgere dalla recitazione.

Ma il salto lo ha fatto proprio quando i The Jackal l’hanno notata. Proprio come ci aveva raccontato in una nostra intervista: “Sono stati loro a voler conoscere me – ha precisato – fui notata sul set di un videoclip al quale partecipai come attrice. I ragazzi mi proposero un provino e da lì iniziò tutto”.

Claudia non ama fare progetti ma, come ha raccontato ai nostri microfoni, le piace “l’idea di scoprire pian piano quello che succederà”. Oggi sui social è un vero portento ed il suo ultimo video è davvero super. Eccolo tutto per voi!

Claudia Napolitano ed il balletto da capogiro: il VIDEO

“Pomeriggi ballerini” per Claudia Napolitano dei The Jackal che in questo caldissimo giugno si lascia andare ad un po’ di relax ballando. Torna alla sua prima passione l’attrice che sul terrazzo di casa concede ai suoi follower un balletto super sexy.

Claudia indossa solo un vestitino a fiori che accarezza in modo morbido le sue forme. Si muove a ritmo di musica, con le mani si tocca le cosce, muove la gonnellina e la alza leggermente, si avvicina alla telecamera, si piega in avanti e manda un bacio a tutti.

Si tratta di soli pochissimi attimi ma l’inquadratura è di fuoco. L’attrice proietta in avanti il suo davanzale ed Instagram impazzisce del tutto. Claudia si mostra in una versione da capogiro e la rete di certo non si perde questo contenuto così speciale.

Chiude gli occhi e ancheggia a tempo di musica, poi lascia salire le sue mani verso l’alto, si accarezza i fianchi e poi su su fino al cielo. È un condensato di bellezza e sensualità allo stato puro. Video pazzesco che in un attimo fa il giro del web.