Invasione di blatte in casa, come risolvere? Ecco i consigli per eliminarle del tutto senza usare prodotti chimici

Con l’arrivo dell’estate e del caldo, ritrovarsi un’invasione di blatte in casa non è cosa rara, anzi. Soprattutto negli appartamenti delle grandi città è uno dei peggiori incubi dell’estate di fronte ai quali nessuno si vorrebbe mai trovare.

Peccato però che spesso basta rientrare in casa per trovarla infestata da questi insetti che di solito escono dalle tubature e si disperdono negli ambienti, soprattutto in cucina in cerca di cibo per nutrirsi. È qui che la situazione diventa preoccupante in quanto possono contaminare le credenze e tutte le scorte di cibo, andando incontro ad infezioni e altre malattie.

Come liberarsene? C’è un metodo davvero infallibile e del tutto fai da te. Dimenticati dei prodotti che compri al supermercato. Ti diciamo noi come agire al meglio.

Invasione di blatte in casa: il metodo fai da te

Blatte in casa e come liberarsene? C’è un metodo davvero infallibile da poter mettere in atto per liberare gli ambienti domestici da questi fastidiosi e pericolosi insetti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Aglio nel wc alla sera, al risveglio il risultato miracoloso: provare…

Basta ricorrere a delle soluzioni naturali che non solo sono più economiche dei prodotti chimici ma anche più efficaci e meno dannosi, soprattutto se ci sono bambini in casa. Basta affidarsi ai vecchi metodi della nonna.

Cosa serve? Semplicemente uno degli ingredienti che tutti abbiamo in casa, lo zucchero. Basta mescolarlo con il bicarbonato di sodio e sistemarlo nelle zone infestate. In pochi secondi gli insetti moriranno. Lo zucchero li attrae, mentre il bicarbonato pensa a fare il resto.

Oltre a questo, c’è un altro metodo molto efficace da poter attuare, il tutto sempre in modo fai da te e naturale. Basta creare un miscuglio fatto di un litro di acqua, un cucchiaio di pepe, uno spicchio d’aglio e un po’ di cipolla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Sturare gli scarichi intasati: il metodo infallibile per evitare di affogare

Si mischiano gli ingredienti e si lasciano riposare almeno per un’ora. Poi basta sistemare il miscuglio nelle zone dove sono presenti gli ospiti indesiderati ed il gioco è fatto. Altro valido aiuto sono alcune piante aromatiche, in particolare la lavanda e l’alloro che sono dei repellenti naturali eccezionali.