Sturare gli scarichi intasati: il metodo infallibile per evitare di affogare

Se anche tu hai a casa gli scarichi intasati e rischi di affogare, sta tranquillo. Oggi ti diciamo come sturare tutto all’istante.

Quando a casa hai gli scarichi intasati è un bel problema. Se le hai provate tutte ma senza alcun successo, allora devi ricorrere alle maniere forti. Attenzione però, sono tutti rimedi naturali, non pensare di dover affrontare l’impossibile.

Tappi di cibo, capelli, peli e sporcizia ostruiscono i tubi di scarico aiutando la proliferazione di funghi e batteri nonché del cattivo odore. Molto spesso si ricorre ad additivi chimici che rovinano la tua salute ma anche l’ambiente. Per evitare un’intossicazione ed un disastro alle falde acquifere, ti suggeriamo 3 fantastici rimedi che non hai ancora provato.

Soluzioni ecologiche per gli scarichi intasati

Avrai letto in giro che per sturare gli scarichi in modo naturale ti occorre del sale, l’aceto ed il bicarbonato, tutto molto giusto se non fosse per il fatto che l’aceto unito a bicarbonato diventa inutile in quanto le due sostanze si annullano a vicenda. Ma quindi come possiamo sturare gli scarichi in modo naturale? Ecco fatto.

Il primo rimedio che ti proponiamo è il carbonato di sodio, questo va a sostituire il famosissimo bicarbonato di sodio, allo stesso modo è economico e si può reperire ovunque. Sicuramente lo conosci con il nome di soda caustica, una polvere bianca inodore. Essendo più alcalino del bicarbonato è più corrosivo, quindi è bene utilizzarlo quando gli scarichi sono intasati in quanto agisce come igienizzante – sgrassatore e deodorante.

Unito al carbonato di sodio di particolare efficacia è l’aceto di alcol, che sostituisce il famosissimo aceto. Oltre a disincrostare i tubi, l’aceto di alcol è anche alcalino e questo significa che funziona come anticalcare per le tubature.

In fine di particolare efficacia è l’acqua calda, che stimola le reazioni del carbonato di sodio e dell’aceto di alcol.

Ecco a te alcune idee per far agire in fretta questi 3 elementi e sturare gli scarichi intasati.

Per la pulizia degli scarichi devi unire: 4 cucchiai di carbonato di sodio – 150 ml di aceto di alcol – 1 l di acqua calda.

Per gli scarichi molto ostruiti devi aumentare le quantità: 6 cucchiai di bicarbonato – 250 ml di aceto di alcol – 1,5 l di acqua calda.

Il procedimento deve avvenire in tempi brevissimi. Versa il carbonato nello scarico, aggiungi l’aceto di alcol, fai agire per 5 min. ed infine versa l’acqua calda.