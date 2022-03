Capsule del caffè: riciclale in questo modo e realizza oggetti bellissimi

Sapevi che con le capsule del caffè puoi realizzare degli oggetti bellissimi da tenere in casa? Oggi te ne proponiamo alcuni, ma ricorda, tutto è realizzabile se fai funzionare la fantasia. Buon divertimento.

Il caffè è probabilmente la bevanda più amata dagli italiani, è sempre l’ora dei famosi 5 minuti di relax per sorseggiare un buon caffè. La caffeina oltre a darci energia per affrontare la giornata è anche una bevanda che provoca molta sete, quindi non ne abusare. Gli esperti raccomandano dalle 3 alle 4 tazzine al giorno, non di più.

Se anche tu fai parte del team evoluzione del caffè ed hai abbandonato la vecchia moka, sappi che puoi riciclare la capsule e realizzare bellissimi oggetti che arricchiranno di gusto la tua casa conferendole un tocco davvero chic.

Oggetti realizzai con le capsule, uno più bello dell’altro

Calamita per il frigo: Adopera una capsula usata, taglia l’estremità (base) e svuota il contenuto, lava accuratamente la capsula sotto l’acqua. Decora come meglio preferisci ed attacca un magnete (con colla a caldo). Questo lavoretto è perfetto per i bambini, potranno giocare, imparare e divertirsi.

Minivasi: Svuota la capsula dal caffè ed uniscilo al terriccio, devi sapere che la polvere di caffè è un ottimo concime. Riempi la capsula con il terriccio e pianta le piantine, volendo puoi seminare anche dei semi. Posiziona le piantine per casa e decora gli angoli di casa tua. Ti consigliamo di utilizzare piante grasse, meno delicate e più inclini alla pratica.

Centrotavola: Per questo lavoretto ti occorreranno i seguenti oggetti, vecchio piatto, candela, perline e la colla a caldo. Svuota e lava le capsule, schiacciale in diverse forme (come capita), saranno i nostri fiori. Posiziona la candela al centro del piatto (incollala) e comincia a decorare sprigionando la tua fantasia.

Cornice: Acquista una cornice di legno, svuota e lava le capsule. Puoi schiacciarle o tenerle nella loro forma, incollale come preferisci alla cornice.

Specchio: Se avete uno specchio che non vi piace più potete incollare alla cornice le capsule di caffè, svuotate e lavate. Darete un tocco grintoso alla vostra parete.

Queste sono solo alcune delle idee che potete realizzare con le capsule del caffè, vi basterà solo aguzzare l’ingegno ed il gioco è fatto.