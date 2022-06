Eurospin offerta senza precedenti, file chilometriche fuori dagli store di tutta Italia: affrettatevi, la promozione scade oggi!

Se non avete ancora fatto un salto da Eurospin non sapete cosa vi siete persi, con 30 euro di spesa arriva il regalo che tutti attendevano con ansia.

Si tratta di un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata di alimentari (GDO) e generi di largo consumo del canale discount presente in Italia, Slovenia e Croazia.

Eurospin Spa nasce nel 1993 su iniziativa di quattro famiglie impegnate ormai da anni nel settore, ovvero i Pozzi della lombarda Dugan, i Mion della Migross (Verona), gli Odorizzi della cooperativa trentina Dao ed i Barbon di Vega (Treviso).

Il claim aziendale è “La spesa intelligente”, motto che ha fatto grande la catena in questi 28 anni di vita, in cui moltissime sono state anche le promozioni che ha lanciato sul mercato per i suoi clienti. Avete visto l’ultima? Incredibilmente vantaggiosa!

Eurospin “ci aspetta”, l’avete già messa nel carrello?

“Ti aspettiamo nel punto vendita Eurospin più vicino a te!” si legge nella didascalia social che ricorda ai clienti di affrettarsi ad andare nel centro più vicino per fare almeno una spesa di 30 euro per ricevere in omaggio una meravigliosa borsa da palestra di 20 litri (51x24x18 cm totali).

4 diverse varianti colori tra cui scegliere, previa disponibilità del supermercato di zona, comprese tra indaco, verde militare, nero e bianco con rifiniture e cordini multicolor abbinati per tutte.

Sul regolamento consultabile sul sito web ma anche esposto fisicamente tramite cartelloni nei vari supermercati, si legge che non solo l’offerta è valida il 10 e 11 giugno, ma anche che non è possibile richiedere più borse omaggio.

“Ogni cliente avrà diritto ad una sola borsa da palestra anche se in possesso di più scontrini da 30 Euro o di scontrini multipli di 30 Euro”.

Inoltre, per chi se lo stesse chiedendo, “Si precisa che sono esclusi dalla manifestazione a premi gli acquisti di ricariche telefoniche, gift card Eurospin, Gift card intrattenimento, libri e riviste”. È possibile usufruire dell’omaggio anche svolgendo la spesa online, inserendo il codice dello scontrino alla pagina https://www.eurospin.it/borsa-10-11-giugno/.