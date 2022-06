Lidl rivoluziona la spesa dei clienti con un’offerta che non ha paragoni: il marchio tedesco continua a stupire i suoi fedelissimi, ecco come!

La storia del marchio Lidl comincia nel lontano 1932 grazie a Josef Schwarz, che aprì il primo punto vendita di quello che, negli anni, sarebbe divenuto il maggior rivenditore a livello europeo sul piano della distribuzione alimentare. In circa novant’anni, il marchio tedesco ha aperto ben 13.000 negozi ed ha raggiunto un fatturato pari a 125 miliardi di euro.

A contraddistinguere la linea imprenditoriale di Lidl sono le numerose offerte che la catena, di settimana in settimana, promuove al fine di soddisfare le esigenze dei consumatori. Di recente, il marchio sta addirittura promuovendo l’iniziativa dei “coupon plus”, ovvero sconti speciali per tutti coloro che arrivano a spendere un minimo di 50, 100 o 150€ per i loro acquisti.

Ad aver ulteriormente attirato l’attenzione dei clienti, in aggiunta, è stata l’ultimissima promozione attivata dalla catena, che riguarda due dei prodotti più amati dagli italiani. Uno, nello specifico, è in vendita alla cifra mai vista di appena 2€!

“Dove trovi un’offerta così?” Lidl rivoluziona la spesa dei clienti. Costano solo 2€, è follia!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Eurospin: “bastano 30 euro” con questa cifra cambia l’estate degli italiani, il motivo

I “coupon plus” previsti per tutti coloro che effettuano una spesa del prezzo di 50, 100 o 150€ sembrano aver stupito positivamente i clienti di Lidl. Il marchio nato da un’idea di Josef Schwarz, a quanto pare, sa sempre come accontentare le esigenze dei propri fedelissimi, agevolando i loro acquisti quotidiani.

In aggiunta, nelle ultime ore la pagina Instagram di Lidl ha sponsorizzato un’ulteriore promozione che ha mandato in tilt gli acquirenti. “Ma dove trovi offerte così?” è la domanda che pongono i responsabili della catena ai clienti, di fronte ai due prodotti in sconto.

Si tratta del prosciutto crudo stagionato nove mesi, in offerta a 6,49€ al kg, ma soprattutto della confezione di mandorle californiane scontate del 42%. Il loro prezzo di vendita, con grande sorpresa da parte dei consumatori, è di soli 2,19€.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Conad, tutti si precipitano in quel punto vendita. Prezzi mai visti, delirio alle casse: è clamoroso

Una novità che non avrà mancato di sbalordire migliaia di italiani, che in queste ore stanno sicuramente accorrendo presso il punto vendita Lidl più vicino per fare scorta dei due articoli in sconto.