La tragedia è accaduta in provincia di Napoli, sul litorale di Torre Annunziata, presso il lido Risorgimento. La piccola Vittoria, di soli 5 anni, si è smarrita sulla spiaggia e dopo lunghe ricerche è stata ritrovata in mare in condizioni critiche. E’ stata subito trasportata all’ospedale di Castellammare di Stabia dove è però deceduta dopo poche ore.

Una terribile tragedia che ha scosso l’intera comunità di Torre Annunziata. La piccola Vittoria, 5 anni, ha perso la vita ieri durante quella che doveva essere una tranquilla giornata al mare con la famiglia. La bambina si è smarrita sulla spiaggia intorno alle ore 14 e dopo lunghe ricerche è stata rinvenuta in mare dalla Guardia Costiera. Le sue condizioni erano davvero critiche e, nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, è deceduta dopo poco.

Vittoria si trovava al mare con la mamma e la sorellina più piccola, presso il lido Risorgimento, sul lungomare Marconi. Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14, la mamma della piccola si è accorta della sua assenza ed ha subito fatto scattare l’allarme. Sono subito iniziate sul posto le ricerche dei carabinieri di Torre Annunziata con il supporto di alcuni mezzi della Capitaneria di Porto e dei pescatori privati, che hanno permesso di estendere le ricerche anche in mare. Un battello della Guardia Costiera ha poi avvistato il corpo della bambina in acqua.

Quando è stata portata a bordo, la piccola era in condizioni molto gravi ma respirava ancora. E’ stata quindi prontamente trasportata all’ospedale di Castellammare di Stabia. Purtroppo però le sue condizioni hanno continuato a peggiorare e ogni tentativo di salvarla è risultato vano; la bambina è deceduta dopo poche ore. Le indagini sul caso sono ora state affidate dalla Procura di Torre Annunziata ai militari.