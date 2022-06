Bonus di 2500 euro per i giovani senza lavoro. Come funziona

Arriva un bonus da 2500 euro per i giovani disoccupati che desiderano entrare nel mondo del lavoro. Ecco di cosa si tratta e come richiederlo

E’ in arrivo una nuova importante iniziativa del Governo per contrastare la piaga sociale della disoccupazione, soprattutto di quella giovanile. In Italia aumenta sempre di più il numero delle persone che non riescono a trovare un lavoro e la maggior parte di queste sono giovani che faticano a inserirsi in un concreto contesto lavorativo.

Per ovviare al grave problema della disoccupazione giovanile, il Governo ha deciso di erogare un bonus di ben 2500 euro riservato proprio alle persone sotto i 35 anni. Questo bonus consiste in una importante opportunità per riuscire ad inserirsi finalmente nel mondo del lavoro. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta, come funziona e come fare per richiederlo.

In arrivo il bonus per i giovani disoccupati. Un’opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro

Questo nuovo bonus nasce dal Decreto milleproroghe e si potrà richiedere già a partire dal primo luglio 2022. Per richiederlo non è necessario presentare il proprio ISEE. Questa agevolazione sarà attiva fino al 2026. I 2500 di bonus destinati ai giovani senza lavoro, permettono di potersi abilitare alla guida di mezzi pesanti. In Italia infatti c’è grande carenza di camionisti trasportatori; purtroppo la patente e l’abilitazione alla guida di mezzi pesanti sono molto costose e proprio per questo, con i 2500 previsti dal bonus, i giovani potranno avere la possibilità di munirsi della patente apposita e dell’abilitazione alla guida dei mezzi pesanti e così facendo potranno successivamente intraprendere questa professione entrando finalmente nel mondo del lavoro.

Per richiedere il bonus patente di 2500 euro è necessario essere sotto i 35 anni di età. Per accedere al bonus bisogna attendere il decreto attuativo del ministero che arriverà nelle prossime settimane. Inoltre il bonus da 2500 euro sarà cumulabile con gli ulteriori aiuti che stanno arrivando dalle regioni per permettere di avviarsi alla professione di camionista.