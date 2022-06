Mille lire con Maria Montessori, il valore è esorbitante: prezzi da pazzi

Vi ricordate mille lire con Maria Montessori? Scopriamo insieme qual è il valore attuale della banconota e tutti i dettagli al riguardo

Tutti conosceranno la banconota Mille Lire con Maria Montessori, stampata dal 1990 al 1998 e prodotta in un milione di pezzi. Attualmente chi ne possiede almeno un pezzo deve ritenersi fortunato, scopriamo il motivo.

Ne esistono diversi tipi ed ognuno presenta delle caratteristiche particolari. A seconda degli aspetti differenti, varia il valore. In tanti si chiederanno perché sia stata stampata la Montessori sulla banconota. L’educatrice fu un volto importante per l’Italia, un simbolo per il Paese e per i cittadini, in particolare per i bambini.

Mille lire, le caratteristiche della banconota

Bei tempi quelli in cui con una banconota da mille lire si poteva conquistare il mondo, in che modo? Comprando dolciumi, giochi e tante altre cose. Maria Montessori fu una figura importante per l’Italia, educatrice per eccellenza, fu proprio lei ad inventare il metodo di eduzione per i più piccoli che ancora oggi viene seguito da insegnanti e genitori.

Tornando alla banconota, il valore cambia a seconda dell’appartenenza ad una serie. C’è poi da valutare le condizioni di conservazione e le migliori rientrano nella categoria del Fior di stampa. La prima serie in assoluto ha un codice alfanumerico che inizia per AA e termina per A. Il loro valore va dai 2 ai 35 euro in base alle condizioni.

Bisogna fare attenzione alle banconote che presentano determinati numeri di serie. Prendiamo in considerazione quelle con sei numeri consecutivi, 111111, anche con una successione esatta di numeri,123456, e poi con cinque numeri 0 e un numero 1, 000001. La banconota può arrivare a valere anche 100 euro.

L’ultimo fatto a cui fare riferimento riguarda le banconote con un numero di serie come XA, XB, XC, XD. Anche queste e se sono in Fior di stampa possono raggiungere una valutazione di 200 euro.

Qualora le abbiate in casa, fate attenzione allo stato di conservazione che è fondamentale per dare il valore effettivo alla banconota.