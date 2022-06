Chiara Ferragni, le nuove gomme da masticare: il prezzo sorprende i fans

Chiara Ferragni è una imprenditrice di successo da diversi anni: di recente, in tutti i supermercati, abbiamo cominciato a vedere anche delle gomme col suo nome

Chiara Ferragni è una delle donne più amate del mondo dei social e non solo. La sua carriera è cominciata quando era davvero giovanissima e nel modo più imprevedibile di tutti: infatti, Chiara si limitava a pubblicare su un blog i suoi outfit eccentrici, riuscendo a guadagnare sempre più visualizzazioni e più likes. Si può dire che sia stata una vera e propria figlia dell’era digitale.

Chiara si è data anima e corpo per il suo lavoro, poi un po’ di anni fa ha deciso di costruirsi anche una famiglia. Tutto è accaduto quando il suo cammino si è incrociato con quello di Fedez, famoso rapper milanese che ha fatto breccia nel suo cuore giorno dopo giorno. I due hanno deciso fin dai primi mesi di stare insieme per sempre, perché erano convinti di essere anime gemelle.

Chiara Ferragni: quanto costano le gomme da masticare col suo nome?

Grazie a Fedez, Chiara ha avuto modo di avvicinarsi di più ai suoi followers. Lo ha raccontato proprio una volta sui social che suo marito in questo l’ha cambiata, perché prima si limitava a condividere il suo lavoro, invece grazie a Fedez ha capito che non c’è niente di male nel far vedere anche la propria vita, gli aspetti più difficili e i difetti rimasti celati a lungo.

Negli ultimi anni, oltre a portare avanti il suo lavoro nel mondo della moda, ha fatto anche tante altre cose per beneficenza. Ad esempio, da un paio di anni a questa parte, a Pasqua vengono messe in vendita delle uova: il ricavato, viene devoluto ai Bambini delle Fate. Di recente, invece, sono state messe in vendita anche delle gomme da masticare.

Il prezzo? Sono in vendita a 3,99 euro. Cifra che ha diviso molto i suoi followers, perché alcuni lo reputano davvero troppo esagerato.