Fedez, online gli audio con lo psicologo alla scoperta del tumore

Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni audio dei suoi colloqui con lo psicologo avvenuti quando scoprì di avere un tumore

Una scelta, quella di Fedez di pubblicare audio così personali, che non tutti hanno compreso e approvato. Il rapper ha pubblicato ieri mattina tra le stories sul suo profilo Instagram, gli audio dei colloqui privati avvenuti tra lui ed il suo psicologo, in cui parlava della scoperta di avere un tumore e di come si sentisse a riguardo.

L’artista, come molti già sapranno, ha dovuto affrontare un grave tumore al pancreas. Dopo una delicata operazione Fedez è riuscito a vincere la sua battaglia e adesso, a distanza di diverse settimane, sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi.

“Non voglio morire”. Le parole di Fedez allo psicologo pubblicate su Instagram

Ieri mattina il cantante ha preso la coraggiosa decisione di condividere con i suoi followers alcuni audio molto personali. Fedez ha reso pubblici alcuni audio della sua seduta con lo psicologo dopo la scoperta della malattia. Il cantante si è rivolto a tutti coloro che stanno vivendo una situazione simile.

“Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio. Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore“. Queste sono le parole che il rapper ha scritto per introdurre i successivi audio.

“Non voglio morire. Ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me“, sono le poche parole che emergono dagli audio pubblicati dal rapper Fedez su instagram. Parole molto forti, rotte dal pianto, di un padre che teme per la sua vita ma soprattutto teme di svanire dai ricordi dei propri figli.