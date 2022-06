Camila Giorgi sbalordisce i fan con uno scatto mozzafiato, il web impazzisce per lei e l’ultima foto è virale

Classe 1991, di Macerata, tennista e modella. Camila Giorgi è un vulcano in eruzione che non perde occasione di mettersi in gioco e sbalordire i fan con degli scatti mozzafiato.

Ha vinto il Canada Open 2021, con tenacia e passione, impegno e determinazione ha ottenuto grandi risultati ed oggi sa cosa vuole e come arrivare all’obiettivo. Sui social è seguita da più di seicentomila follower con i quali condivide molti scatti e momenti delle sue giornate.

Camila Giorgi, il nuovo completino è divino – FOTO

Se avete sbirciato sul suo profilo Instagram, avrete notato in che modo Camila Giorgi ama mostrarsi. Capelli sciolti, trucco sobrio e outfit accattivanti.

I suoi scatti sono un concentrato di sensualità e eleganza, è seducente con completi composti da top e culotte di pizzo dai colori chiari. Da maggio, però, sembra che la modella non abbia più condiviso foto.

A quanto pare, la pausa dipende dal fatto che la Giorgi sia impegnata per il suo esordio a Birmingham dove si sfiderà con la rivale Tereza Martincova. Il pubblico non vede l’ora di seguirle in pista e di vedere la loro bellezza sotto un altro punto di vista.

Intanto sui social i fan non perdono occasione di commentare e lasciare like sotto ai post dell’atleta come: “Bella e affascinante, Camila sarai sempre la numero 1, sia come atleta che come donna” e poi ancora “Così è troppo non è giusto, posa esagerata”.

Camila Giorgi sa come attirare l’attenzione dei follower e non rinuncia a farlo, da anni ha conquistato il mondo dei social e continua la sua carriera a gonfie vele, senza mai eccedere, ma sempre a testa alta fissa verso i suoi obiettivi e sogni da realizzare. E voi farete il tifo per lei?