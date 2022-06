Maria De Filippi, la verità mai rivelata sul figlio adottivo Gabriele ha lasciato il pubblico senza parole: non ve lo aspettereste mai da lei

Della vita privata di Maria De Filippi, regina indiscussa delle trasmissioni di Mediaset, si sa davvero poco. Nonostante la conduttrice sia sposata da ben ventisette anni con il giornalista Maurizio Costanzo, più grande di lei di vent’anni, il loro rapporto non è mai stato il classico rapporto da copertine.

Riservati e dediti al lavoro, marito e moglie hanno preferito mantenere un profilo basso in ogni ambito della sfera personale, anche per quel che concerne l’unico figlio della coppia: Gabriele. Quest’ultimo, preso in affido nel 2002 e definitivamente adottato nel 2004, è davvero il fulcro della vita di Maria.

Nonostante la conduttrice appaia sempre come una donna estremamente sicura di sé, è proprio nel ruolo di madre che la De Filippi ha sperimentato le fragilità maggiori. La confessione recentemente fatta sul figlio non mancherà di lasciarvi letteralmente a bocca aperta.

Maria De Filippi, la verità mai rivelata sul figlio Gabriele: “ho avuto tantissima paura quando…”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ilary Blasi paralizzata: si blocca la diretta, la moglie di Tutti deve correre ai ripari

Nonostante si sia costruita un’immagine da donna tutta d’un pezzo, anche Maria De Filippi ha dovuto superare parecchi ostacoli nel corso del suo cammino di vita. Il più grande di questi, stando alle sue recenti affermazioni, è legato proprio al figlio adottivo Gabriele, che la conduttrice prese in affido nel 2002 assieme al marito Maurizio Costanzo.

“Quando ho preso in affido Gabriele aveva 10 anni” ha spiegato la presentatrice in un’intervista, trovando per la prima volta il coraggio di aprirsi in merito alla delicatissima questione.

“Ho avuto tantissima paura, ero terrorizzata” ha aggiunto la conduttrice, che ha lasciato trasparire tutta l’angoscia sperimentata quando, ancor prima di conoscere Gabriele, aveva temuto di non essere adatta alla maternità. La scoperta a cui la De Filippi è pervenuta in seguito, in realtà, le avrebbe permesso di osservare il rapporto con il figlio da tutt’altra prospettiva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ida Platano insultata pesantemente: “mi hanno augurato la morte”. Lo sfogo da brividi sui social

“Ho capito che madri non si nasce ma si diventa” ha chiosato la regina di Canale Cinque, lasciando a bocca aperta milioni di followers. Questo lato inedito della conduttrice, mai emerso prima d’ora, ha permesso ai telespettatori di conoscere ancora più a fondo la moglie di Costanzo.