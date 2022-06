Via le mascherine dal 15 giugno: i luoghi dove dovremo tenerle

Via l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dal 15 giugno, ma rimane qualche eccezione: ecco dove dovremo continuare a indossarla e dove potremo toglierla.

Finito lo stato di emergenza il 31 marzo 2022, anche il modo di gestire la pandemia è cambiato. In primo luogo è stato interessato l’obbligo dell’uso di mascherina, che è venuto meno in molti posti, ad esempio esercizi commerciali, uffici pubblici e luoghi di lavoro al chiuso.

In altrettante situazioni, tuttavia, lo stesso obbligo è rimasto, ma dal 15 giugno le cose cambieranno un po’ ovunque. Dove dovremo continuare a indossarla e dove potremo togliere la mascherina del tutto?

Via la mascherina da cinema, teatri e manifestazioni sportive al chiuso

Dal 15 giugno decade l’obbligo di uso di dispositivo di protezione individuale in cinema, teatri e a manifestazioni sportive al chiuso. Ciononostante, su raccomandazione del Governo, in questi luoghi sarà bene conservare una condotta responsabile per evitare la diffusione dei contagi da Coronavirus, interessato dalla variante Ba.5, particolarmente contagiosa e facile a diffondersi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, monitoraggio Iss: torna a salire l’incidenza dei casi.

Dove permane l’obbligo di mascherina

Le cose sono diverse per quanto riguarda le scuole superiori. Dove l’obbligo permane fino al termine degli esami di Maturità, che si concluderanno più o meno attorno al 15 luglio. In occasione del discorso tenuto per la fine dell’anno scolastico 2021/2022, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha infatti sottolineato la necessità di tutelare il proprio vicino di banco fino a quando non sarà sicuro fare altrimenti. Nel rispetto della Democrazia stessa, che sussiste “non quando io ho un diritto ma quando sono sicuro che il mio vicino, che non conosco, goda del mio stesso diritto“, ha affermato Bianchi.

Ancora in discussione è anche l’obbligo di uso della mascherina sui mezzi di trasporto pubblici. Stando alle parole del Ministro della Salute Speranza, probabilmente ancora per un mese si potrà salire a bordo di autobus, metro, treni e aerei solo provvisti di mascherina Ffp2.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mascherina Ffp2, attenzione al retro: se si nota questo è da buttare.

La valutazione è infatti ancora in corso, data la natura delicata della situazione sanitaria che si avvia sempre più verso una soluzione speranzosa. Da raggiungere tuttavia con il massimo dell’attenzione.