La non-dieta di Michelle Hunziker, cosa mangiare per essere in perfetta forma: addio digiuno!

La showgirl non pare avvertire il tempo che passa, merito anche dell’esercizio fisico e la dieta personalizzata costruita su di lei.

Ha 44 anni e tre figlie, ma nonostante questo, per Michelle Hunziker il tempo sembra essersi fermato a quel 1995 quando ha fatto il primo provino a Cologno Monzese per entrare a fare parte del mondo dello spettacolo come subrette e conduttrice.

Nonostante i mille impegni e le disavventure sentimentali, sfoggia sempre una silhouette perfetta, senza cellulite o inestetismi, frutto di una sana dieta e di un allenamento costante che lei racconta spesso su Instagram ai fan.

Chi non conosce il suo intenso allenamento fisico, l’Iron Ciapet che si affianca a jogging e pilates? Nato come gioco durante il lockdown ormi accompagna Michelle da più di due anni portando notevoli risultati in termini fisici. Non solo movimento, anche una sana dieta costruita si di lei. Vediamo di che si tratta.

Michelle Hunziker, cosa mangia per essere sempre al top?

Quindi glutei di marmo e addominali scolpiti, ma cosa mangia tutti i giorni? Pare che la showgirl non si trattenga eccessivamente ma anzi abbondi molto nelle porzioni senza dimenticare però il bilanciamento di carboidrati, fibre, grassi e proteine.

Intervistata da Ok Salute ha rivelato: “Sto molto attenta all’alimentazione perché penso sia un pilastro fondamentale nella vita di ognuno di noi. E quando non è stata sufficiente da sola, mi sono affidata all’utilizzo di integratori, soprattutto vitamina B e sali minerali, che mi hanno aiutata nei periodi più stressanti”.

Preferisce mangiare molte carni bianche, pesce, formaggi magri e uova, predilige inoltre cotture soprattutto a vapore o al forno, evitando fritture. Riguardo gli “sgarri” invece condensa tutto un giorno a settimana.

Qual è la colazione tipo di Michelle? Lo ha svelato lei stessa in un q&a mattutino pochi giorni fa ad una fan che le chiedeva delucidazioni in merito. Ama mangiare lo yogurt greco 0% grassi con noci e miele a cui aggiunge sempre proteine in polvere, oppure a parte si prepara le uova o dei latticini magri qualora non c’è lo yogurt in frigo