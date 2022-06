Festival di Sanremo: Amadeus è stato confermato come conduttore per le prossime due edizioni. Per questo motivo, si è già messo a lavoro per preparare tutto

Amadeus è stato confermato come conduttore del Festival di Sanremo per i prossimi due anni. Un traguardo incredibile per lui, che è stato apprezzato da tutti i telespettatori sia come persona che come direttore artistico. Gli ultimi Festival presentati da lui, infatti, sono stati un vero e proprio successo, motivo per cui la Rai ha deciso di confermarlo non solo per il prossimo anno ma anche per quello dopo.

Proprio ieri, è uscito il regolamento del prossimo Festival. Amadeus sta già lavorando duramente per regalare ai telespettatori un Sanremo con i fiocchi. Tra un po’ si comincerà a parlare anche dei cantanti che saranno in gara, dei brani che porteranno, ma cosa non meno importante… chi sarà ad affiancarlo in questa magica avventura da presentatore?

Festival di Sanremo, Amadeus è già pronto: chi lo affiancherà?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Sono bellissimi” Giorgia Palmas osa di più: dopo il bikini la mossa è al cardiopalma – FOTO

TvBlog, ha rivelato: “Nei giorni scorsi Amadeus avrebbe espresso il suo desiderata direttamente a Gianluca Gori, l’attore e regista che porta in scena il personaggio di Drusilla Foer. In questa fase nulla sarebbe stato ancora deciso in maniera definitiva, ma l’iniziativa di Amadeus appare un segnale molto significativo e sarebbe stata accolta con entusiasmo dalla controparte“.

Dunque, potrebbe essere proprio Drusilla ad affiancare Amadeus nella conduzione del prossimo Festival. Solo lo scorso anno, infatti, la Foer ha conquistato i milioni di telespettatori con la sua eleganza, la sua intelligenza e la sua simpatia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Principe Harry, ritorno a casa turbolento: l’incidente che ha fatto temere tutti

Sarebbe una scelta davvero perfetta, considerato il successo riscosso da Drusilla. La Rai, certamente, è piuttosto consapevole di questo.