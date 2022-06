Estate in diretta, per Vanessa Incontrada arriva la critica che fa più male: “è in sovrappeso, non neghiamolo”. A parlare è proprio lui…

Hanno scatenato parecchie polemiche le foto in costume di Vanessa Incontrada, rese pubbliche dal noto settimanale Nuovo. La conduttrice, che non è estranea a dinamiche di questo tipo, è finita nuovamente nell’occhio del ciclone per via dell’evidente trasformazione fisica.

I suoi kg di troppo, agli occhi di molti utenti, non potevano non costituire un vero e proprio caso mediatico da commentare con termini anche piuttosto eccessivi.

Nei confronti della bellissima presentatrice, le critiche al veleno non sono state minimamente risparmiate. Roberta Capua e Gianluca Semprini, conduttori della trasmissione “Estate in diretta”, hanno voluto affrontare l’argomento con una serie di ospiti, tra cui il giornalista Roberto Alessi, Matilde Brandi e la modella curvy Elisa D’Ospina.

Non sono mancate posizioni di solidarietà nei confronti della Incontrada, ma anche voci dissenzienti rispetto al messaggio che quest’ultima ha voluto far trapelare tramite i social. In particolare, uno degli ospiti della trasmissione si sarebbe lasciato andare ad un commento tutt’altro che semplice da digerire.

Vanessa Incontrada, arriva la critica che fa più male: “è in sovrappeso”. A parlare è proprio lui…

Le posizioni assunte dai vari ospiti di “Estate in diretta” – la trasmissione che ha sostituito il talk di Alberto Matano – sono state molteplici ed anche parecchio distanti tra loro. Roberta Capua e Gianluca Semprini, conduttori del format, hanno offerto agli opinionisti la possibilità di discutere in merito al tema più caldo della settimana.

Elisa D’Ospina, celebre modella curvy, non ha mancato di esprimere la propria solidarietà alla Incontrada, vittima di body shaming. “Noi donne siamo soggette a trasformazioni per tutta la vita” – ha spiegato l’ospite di Rai 1, aggiungendo – “non siamo la taglia che indossiamo“.

Secondo la modella, giudicare una persona sulla base del suo aspetto fisico è quanto di più sbagliato si possa fare. Una tesi parzialmente condivisa da Matilde Brandi e Roberto Alessi, i quali, tuttavia, non hanno potuto trattenere delle osservazioni ben più pungenti sulla questione che vede protagonista la Incontrada.

Il direttore di Novella 2000, a questo proposito, si è lasciato sfuggire un commento che non poteva passare inosservato. “È una bellissima donna ma è in sovrappeso, non neghiamolo” ha osservato perentoriamente il giornalista, che si è in seguito affrettato a condannare gli insulti che gli utenti del web hanno indirizzato alla celebre conduttrice.

Un’opinione netta e tagliente, quella di Alessi, che Matilde Brandi non poteva esimersi dal condividere. “Lei è bellissima, ma ovviamente bisogna sempre pensare prima alla salute” gli ha dato manforte la showgirl, che ha anche evidenziato quanto, per molte donne, mantenere una certa forma fisica sia indispensabile in termini lavorativi. “Pensiamo alle ballerine” ha aggiunto la Brandi, rapidamente appoggiata da Alessi.

Tra posizioni benevole ed altre meno, il caso di Vanessa Incontrada continua a far discutere piuttosto animatamente. Il body shaming, senza ombra di dubbio, rappresenta un fenomeno da tenere costantemente sotto osservazione.