Rosalinda Cannavò diventa mamma con Zenga: la FOTO che ha commosso migliaia di fan

Rosalinda Cannavò diventa mamma accanto ad Andrea Zenga: la foto che ha commosso migliaia di fan sta racimolando il boom di likes

Sono ancora fidanzati nonostante, all’epoca dell’inizio della loro frequentazione, in pochi sembravano far fiducia all’amore che li unì. Eppure, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono la chiara dimostrazione di come i sentimenti, talvolta, possano nascere anche all’interno di un programma televisivo.

In oltre un anno e mezzo, la coppia non ha mai dato segni di cedimento; all’opposto, ha cercato di consolidare la propria unione giorno dopo giorno. A questo proposito, sono moltissimi i followers che, attraverso i social, continuano a domandare a Rosalinda e Andrea se, tra i loro progetti futuri, ci sia anche quello della genitorialità.

La risposta potrebbe essere arrivata proprio grazie ad uno degli ultimi post condivisi dalla bellissima cantante. A quanto sembra, la Cannavò sarebbe già “mamma” insieme al suo fidanzato.

Rosalinda Cannavò diventa mamma con Andrea Zenga: la FOTO che ha commosso migliaia di fan

A quanto pare, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sarebbero già genitori da parecchio tempo. Nella vita della coppia, ormai diversi mesi fa, è infatti subentrato il dolcissimo Chino, un cucciolo di cane che sembra assorbire tutte le attenzioni della sua “mamma” e del suo “papà”.

In una recente Instagram story, la conduttrice e cantante ha mostrato ai suoi followers il nuovissimo tappeto acquistato per l’ingresso della sua abitazione. “Benvenuti a casa. Chinu” si legge nella scritta, come a voler sottolineare il fatto che il cane, in realtà, è il solo e unico padrone di casa.

L’amore che la Cannavò e Zenga nutrono per il cucciolo traspare anche dall’ultimissimo post condiviso da Rosalinda. L’ex gieffina, nella didascalia che descrive la compilation, ha riportato quanto segue: “vieni qui che scatti una foto con mamma“.

Sembra proprio che Chinu, per Andrea e Rosalinda, rappresenti letteralmente un figlio. Che la coppia si sia voluta mettere alla prova per il momento, più o meno lontano, in cui arriverà davvero una nuova vita nella loro quotidianità? Un’ipotesi che sta facendo sognare molti fan.