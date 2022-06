Armando Incarnato fuori da Uomini e Donne? La De Filippi è furiosa: “non se ne può più”

Armando Incarnato sarà riconfermato per la prossima edizione di Uomini e Donne? Maria De Filippi potrebbe prendere una decisione inaspettata

Gli affezionatissimi di “Uomini e Donne” conoscono molto bene i trascorsi di Armando Incarnato. Il cavaliere di origine partenopea, in questi quattro anni di permanenza del programma, non è riuscito ad incontrare una donna che facesse al caso suo. Il suo percorso televisivo – aspetto che è ben noto a tutti – ha conosciuto momenti di alti e bassi.

Spesso e volentieri, Armando si è reso protagonista di teatrini a dir poco eccessivi, che gli hanno attirato contro non solo la rabbia del pubblico, ma persino quella della conduttrice stessa. Indimenticabile, a questo proposito, la lite furiosa che il partenopeo ebbe proprio con la De Filippi.

Alla luce di ciò, moltissimi fan si sono chiesti quale sia il senso della presenza di Incarnato nel programma. La risposta al quesito, in realtà, sarebbe stata fornita proprio dalle pagine social dedicate a “Uomini e Donne”.

Armando Incarnato fuori da Uomini e Donne? Maria De Filippi è furiosa: “non se ne può più”

Di tutte le liti di cui si rese protagonista Armando Incarnato, una in particolare è ben scolpita nella memoria del pubblico di Canale Cinque. All’epoca, il partenopeo ricevette una lavata di capo da parte della conduttrice, che non riuscì a tollerare l’atteggiamento che il cavaliere, con grande strafottenza, riservò all’ex fiamma Veronica Ursida.

“Come fai ad insinuare che la donna con cui sei stato ha incontri occasionali con altri?!” aveva tuonato la presentatrice, che in tanti anni di diretta non era mai apparsa a tal punto arrabbiata. La De Filippi, che non diede minimamente modo al cavaliere di replicare, sfogò tutta la propria rabbia nei suoi confronti.

“Armando, non se ne può più!” aveva infine chiosato la De Filippi, lasciando intendere che l’atteggiamento di Incarnato l’avesse fatta arrivare al limite. Tuttavia, cosa che moltissimi followers non hanno tardato ad evidenziare, non ci si spiega come mai il partenopeo faccia ancora parte del programma. La risposta, per la maggior parte degli utenti dei social, è più semplice del previsto.

Armando, con il suo carattere e con le dinamiche che lo vedono protagonista, è uno dei volti di punta del dating show, fondamentale in termini di share. Con ogni probabilità, è proprio questo il motivo per cui la De Filippi non potrebbe proprio far a meno di lui.