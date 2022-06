“Che perfezione”, Rosalinda Celentano stupisce i fan, avete mai visto un suo quadro? “L’arte è la vera conseguenza di Dio” – FOTO

La figlia del Molleggiato su Instagram ha pubblicato due scatti intenta a dipingere, concentrazione massima e sensualità da vendere.

Nel suo bagaglio personale può annoverare i ruoli di attrice, commediante, sceneggiatrice, ballerina e pittrice, anche se quest’ultima dote della figlia del Molleggiato e Claudia Mori non è mai stata palesata pubblicamente come invece meriterebbe.

Rosalinda Celentano sembra ami l’arte in tutte le sue sfaccettature fin da molto piccola, passione smodata coltivata negli anni e che nel 2013 l’ha portata anche ad organizzare la sua prima mostra pittorica a Milano.

I curatori dell’esposizione, Paolo Manazza e Maurizio Sciaccaluga, ne hanno visto fin da subito echi dell’espressionismo tedesco di inizio Novecento con influssi post-espressionisti, con rimandi evidenti ad artisti del calibro di Otto Dix, Emil Nolde, Egon Schiele, Max Beckmann e molti altri.

Ieri per l’artista è stata una giornata proficua visto che ripreso in mano tela e pennello e si è rimessa a dipingere. Avete visto la sua ultima opera? Sublime.

Rosalinda Celentano cattura l’attenzione, bello il quadro ma che si è fatta alla gamba?

I fan sono letteralmente esplosi nel vedere l’ultimo doppio post di Rosalinda intenta a dipingere seduta a terra su un piccolo sgabello e le cuffie alle orecchie.

“❤️ Che perfezione!!! Ti amo!!”, “Splendida Artista… Splendida Anima… ❤️”, “Mi piacerebbe sapere cosa ascolti mentre dipingi, sono un incanto i tuoi quadri”. Anche Tina Hoffmann non si è tirata indietro dal commentare, come suo solito, il post della sua ex allieva: pochi emoticon che però esprimono tutto il suo affetto che dopo “Ballando” resta invariato, “❤️❤️😍”.

Sul tavolo una sagoma umana camuffata dal colore e dai sentimenti umani che l’annichiliscono, quasi una metafora della vita nella sua interezza.

Concentratissima sulla sua opera, che lei ha sempre definito “la vera conseguenza di Dio”, Rosalinda però mostra anche la gamba sinistra fasciata, cosa le è successo? Tra i commenti anche chi si preoccupa per la sua salute, attendiamo quindi di vedere il quadro terminato e capire come sta l’artista.