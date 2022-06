“Un Posto al Sole”, Guido becca Mariella con un altro: il colpo di scena

Un Posto al Sole: nelle prossime puntate, Guido beccherà sua moglie Mariella con un altro. Come mai? Cosa sta succedendo? Tutte le anticipazioni

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, tornerà a Napoli il padre di Speranza. Espedito, infatti, da diversi mesi oramai ha sua figlia a casa di Guido e Mariella perché la ragazza ha deciso di studiare per diventare una veterinaria. Per questo motivo, suo padre ha cominciato a venire a Napoli sempre più spesso per poter fare visita alla figlia. Figlia che, qui a Napoli, è riuscita a costruirsi una vita, quella che ha sempre voluto.

Intanto, Speranza a Napoli non ha solo trovato una famiglia e il futuro che ha scelto di percorrere, ma ha anche trovato l’amore. Infatti, dopo la brutta delusione ricevuta da Vittorio, Speranza ha deciso di dare una possibilità a Samuel e adesso non potrebbe essere più felice di così. C’è soltanto un problema: suo padre non sa della sua nuova relazione. Speranza è una ragazza di campagna, è cresciuta in un modo molto particolare e la sua famiglia sembra venire da una epoca molo lontana del passato.

Un Posto al Sole: Guido becca Mariella con Samuel

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Il Volo, l’ex famosa di Gianluca Ginoble oggi appare così: cambiamento assurdo FOTO

Espedito, infatti, è un uomo piuttosto all’antica e potrebbe non accettare di vedere sua figlia con un uomo. Nelle prossime puntate, quando scenderà a Napoli, succederà qualcosa di molto particolare: Guido, tornando a casa, beccherà sua moglie Mariella con un Samuel mezzo nudo.

Le anticipazioni ci rivelano semplicemente questo, ma facendo due calcoli viene facile pensare che potrebbe essere un fraintendimento bello e buono. Magari Samuel era in compagnia di Speranza, il padre è arrivato e Mariella per coprire la nipote, ha fatto finta di essere lei quella in compagnia del ragazzo mezzo nudo.