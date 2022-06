Fedez è stato duramente attaccato da Selvaggia Lucarelli: il motivo? Tutto è cominciato quando il rapper milanese ha pubblicato delle registrazioni private

Fedez, negli ultimi giorni, è stato per l’ennesima volta al centro delle polemiche. Tutto è cominciato quando ha deciso di rendere pubblici sui social degli audio che risalgono alla seduta con lo psicologo che ha fatto quando ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Ora che ha superato questo brutto momento, ha ritrovato il coraggio di ascoltarli ma sopratutto la forza di condividerli con il mondo.

Fedez ha deciso di rendere pubblici questi audio per esorcizzare il dolore e per far capire a chi lo segue che è importante godersi la vita. Infatti, dopo quello che ha vissuto, ha deciso di lasciarsi le ansie alle spalle e di cominciare a viversi ogni minuto di ogni giorno perché la vita è davvero imprevedibile: un giorno c’è, quello dopo potrebbe non esserci più.

Fedez attaccato da Selvaggia Lucarelli: “Incapace di mantenere una sfera privata”

A dire qualcosa contro di lui dopo questa vicenda è stata Selvaggia Lucarelli. Ha deciso di replicare a quello che ha pubblicato, accusandolo di essere un narcisista senza la capacità di mantenere un minimo di sfera privata.

Fedez, che di solito risponde sempre a tono, non è ancora intervenuto e non ha ancora alimentato la polemica. Ha sicuramente capito, in questo momento, di avere delle priorità molto più importanti di litigare con la Lucarelli sui social.

Sono in molti a pensarla come Selvaggia: tanti altri, invece, l’hanno accusata di essere sempre troppo rigida e anche piuttosto sensibile a certe tematiche.