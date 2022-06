Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le Stelle”: futuro è incerto. Le dichiarazioni sospette della giornalista

Selvaggia Lucarelli. La penna più sagace del giornalismo italiano è anche giurata del talent show “Ballando con le Stelle”. La ritroveremo nella prossima edizione? Una sua frase suscita il dubbio

Se la pausa estiva per moltissime persone, inclusi i lavoratori nel mondo dello spettacolo, significa sole, mare e relax, per altri, invece, è un momento di fermento e progettazione per la stagione autunnale.

É così, ad esempio, per gli autori e coloro che operano dietro le quinte dei nostri programmi preferiti. Per ripartire a settembre con la giusta carica, è adesso il momento di organizzare i palinsesti. Su Rai Uno ritroveremo senza dubbio “Ballando con le Stelle”; il talent show dedicato ai vip va in onda ininterrottamente dal 2005: un vero trionfo di anno in anno per la conduttrice Milly Carlucci. Cosa sappiamo della prossima edizione? Grandi nomi in gara e un probabile addio.

Selvaggia Lucarelli, pronta a dire addio a “Ballando con le stelle”. La frase che fa temere

La 17esima edizione di “Ballando con le stelle” con ogni probabilità avrà inizio il prossimo 8 ottobre 2022. É già iniziato il toto scommesse sui futuri concorrenti.

Chi aveva puntato su Iva Zanicchi sarà contento di sapere che, al momento, è lei l’unica certezza del cast. L’Aquila di Ligonchio lo ha confermato durante la trasmissione radiofonica “Grazie dei Fiori” su di Rai Radio 2 con Pino Strabioli.

Molti danno per certa anche la presenza di Bianca Guaccero; la conduttrice di “Detto Fatto” è orfana ormai del suo programma, potrebbe essere libera per affrontare questo nuovo impegno. Papabili anche nomi super come Giancarlo Magalli, Violante Placido, Paola Barale, Nancy Brilli e il giovane attore de ‘Il paradiso delle signore’ Emanuel Caserio.

Tanti personaggi nuovi in arrivo ma qualche vecchia conoscenza, invece, potrebbe dare forfait. Si tratta di Selvaggia Lucarelli, giurata del programma dal 2016.

La giornalista è stata interrogata dai suoi follower sui social con le seguenti domande: “Ti rivedremo a Piazzapulita?”, “Ti rivedremo su Radio Capital?”, “Ti rivedremo a Ballando?”.

Non è mancata la sua replica sibillina: “Ci rivedremo”, “Forse ci rivedremo”, “Non ci rivedremo”, sottolineando l’ordine casuale delle risposte. Tre opzioni diverse per altrettanti impegni: a uno dirà definitivamente addio, un altro la vedrà riconfermata al suo posto, sull’ultimo è incerta.

Quale di questi sarà “Ballando con le Stelle”? Ancora pochi mesi per scoprirlo.